Acasă » Știri » Mara Bănică, mesaj dur pentru cei care au criticat-o că și-a făcut lifting facial: ”Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?!”

Mara Bănică, mesaj dur pentru cei care au criticat-o că și-a făcut lifting facial: ”Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?!”

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 14:09
Mara Bănică, mesaj dur pentru cei care au criticat-o că și-a făcut lifting facial: ”Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?!”
Mara Bănică și-a făcut lifting facial/foto: Facebook

Anul 2026 a început pentru Mara Bănică cu o transformare vizibilă, atât pe plan personal, cât și profesional. Prezentatoarea TV a trecut recent printr-o procedură estetică de lifting facial, care a schimbat semnificativ aspectul său fizic. Această intervenție a fost motivată de o perioadă dificilă din viața sa, care și-a lăsat amprenta asupra înfățișării, dar care, odată depășită, a permis prezentatoarei să recâștige încrederea în propriul chip.

Liftingul facial aplicat de Mara Bănică se încadrează în categoria procedurilor moderne de rejuvenare, având ca scop refacerea conturului feței și diminuarea semnelor de oboseală sau îmbătrânire prematură. Rezultatele sunt deja vizibile în imagini publicate de jurnalistă, unde se poate observa un aspect mult mai tânăr, luminozitate și fermitate a pielii. Această schimbare nu este doar estetică, ci și una de ordin psihologic, oferind o nouă perspectivă asupra propriei imagini și asupra modului în care se raportează la ea însăși.

Mara Bănică și-a făcut lifting facial

Procedura a venit după o perioadă de mari provocări personale. Evenimentele recente din viața prezentatoarei, inclusiv pierderea unei persoane apropiate și eforturile asociate cu maternitatea târzie, au contribuit la accentuarea semnelor vizibile de oboseală pe chipul ei. Transformarea prin lifting facial a venit ca un răspuns la aceste schimbări și a reprezentat o modalitate de a-și recăpăta echilibrul și starea de bine.

„Hai ca la inceput de an 2026 m am hotarat sa raspund astora pe care de obicei ii blochez. O fac la fiecare postare. Mereu am cate una, ca n general sunt femei (culmea!) care mi lasa comentarii de genul “noroc cu chirurgul”, “esti plina de operatii” etc.  Pe mine nu ma ating comentariile astea. Ma doare n cot, practic. Femeile care scriu asta o fac din doua motive: invidie sau prostie. Cred ca sunt un exemplu de lifting facial reusit.

Si hai sa va spun cum am ajuns aici. Am nascut la 46 de ani, dupa niste eforturi imense, atat psihice cat si fizice. Cand fetita mea a implinit 8 luni, omul pe care l am iubit cel mai mult pe lumea asta, tata, a murit. Cred ca durerea, plansul si amaraciunea mi s au intiparit pe chip, asa incat, pe la vreo 6 luni de la moartea tatei, cand m am uitat in oglinda, am vazut o femeie pe care n o stiam: asprita, trista, imbatranita, parca lacrimile sapasera sant sa poata curge.

Am cautat si rascautat medici. Multi gargaragii, sarlatani, necunoscatori. Am ales un nebun (mi a devenit prieten bun), ne am targuit ca la piata (ca sa stie aceleasi carcotase ca nu mi vand sanatatea pe barter-i am platit serviciile) si am facut aceasta interventie. Inainte, mi a topit tot ce insemna acid hialuronic din pometi, barbie, buze si pe unde mai aveam.

Sunt fericita ca mi a redat stralucirea pe care o pierdusem, fie si asa, cu bisturiul. Care e problema voastra, doamnelor? Unde e? De asta nu puteti dormi noaptea? Era mai bine sa fi spus ca m am apucat de yoga? De mancat leustean si ca mi a crescut nivelul de colagen? Puteam sa aleg sa nu spun. Am facut o, pentru ca dupa mine, multe femei de aici, din lista mea, m au rugat sa le recomand medicul., a scris Mara Bănică.

Pe lângă aspectele legate de estetică, Mara Bănică și-a început anul cu o vacanță spectaculoasă în Filipine, loc ales pentru relaxare și reconectare cu familia. Aceasta a fost prima ei ieșire majoră de la finalul anului trecut și a oferit oportunitatea de a petrece timp de calitate alături de fiica sa, Donca, care s-a bucurat la maximum de experiență, explorând noi peisaje și activități. Se pare că vacanța a fost concepută ca o adevărată pauză de la rutina cotidiană și de la responsabilitățile profesionale, oferind familiei un cadru relaxant și deosebit.

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

ACCESEAZĂ ȘI: Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul! Sunt împreună de peste 5 ani: „A avut un șoc”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme
Știri
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme
Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ani a rămas acum orfană de tată
Știri
Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță…
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe...
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
Gandul.ro
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de...
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea...
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
Digi24
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la...
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Click.ro
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas...
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
Gandul.ro
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme
Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ...
Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ani a rămas acum orfană de tată
Și-a trădat iubitul fotbalist cu idolul lui, iar acum plătește scump. Blonda celebră a stârnit ...
Și-a trădat iubitul fotbalist cu idolul lui, iar acum plătește scump. Blonda celebră a stârnit un scandal monstru
SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane
SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane
Sișu și Puya, fotografie de colecție din arhiva CANCAN! Fără filtre, fără PR, doar hip-hop trăit ...
Sișu și Puya, fotografie de colecție din arhiva CANCAN! Fără filtre, fără PR, doar hip-hop trăit pe bune, în Sălăjan
Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ...
Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ianuarie 2026
Vezi toate știrile
×