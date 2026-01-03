Mara Bănică, mesaj dur pentru cei care au criticat-o că și-a făcut lifting facial: ”Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?!”

Anul 2026 a început pentru Mara Bănică cu o transformare vizibilă, atât pe plan personal, cât și profesional. Prezentatoarea TV a trecut recent printr-o procedură estetică de lifting facial, care a schimbat semnificativ aspectul său fizic. Această intervenție a fost motivată de o perioadă dificilă din viața sa, care și-a lăsat amprenta asupra înfățișării, dar care, odată depășită, a permis prezentatoarei să recâștige încrederea în propriul chip.

Liftingul facial aplicat de Mara Bănică se încadrează în categoria procedurilor moderne de rejuvenare, având ca scop refacerea conturului feței și diminuarea semnelor de oboseală sau îmbătrânire prematură. Rezultatele sunt deja vizibile în imagini publicate de jurnalistă, unde se poate observa un aspect mult mai tânăr, luminozitate și fermitate a pielii. Această schimbare nu este doar estetică, ci și una de ordin psihologic, oferind o nouă perspectivă asupra propriei imagini și asupra modului în care se raportează la ea însăși.

Mara Bănică și-a făcut lifting facial

Procedura a venit după o perioadă de mari provocări personale. Evenimentele recente din viața prezentatoarei, inclusiv pierderea unei persoane apropiate și eforturile asociate cu maternitatea târzie, au contribuit la accentuarea semnelor vizibile de oboseală pe chipul ei. Transformarea prin lifting facial a venit ca un răspuns la aceste schimbări și a reprezentat o modalitate de a-și recăpăta echilibrul și starea de bine.

„Hai ca la inceput de an 2026 m am hotarat sa raspund astora pe care de obicei ii blochez. O fac la fiecare postare. Mereu am cate una, ca n general sunt femei (culmea!) care mi lasa comentarii de genul “noroc cu chirurgul”, “esti plina de operatii” etc. Pe mine nu ma ating comentariile astea. Ma doare n cot, practic. Femeile care scriu asta o fac din doua motive: invidie sau prostie. Cred ca sunt un exemplu de lifting facial reusit.



Si hai sa va spun cum am ajuns aici. Am nascut la 46 de ani, dupa niste eforturi imense, atat psihice cat si fizice. Cand fetita mea a implinit 8 luni, omul pe care l am iubit cel mai mult pe lumea asta, tata, a murit. Cred ca durerea, plansul si amaraciunea mi s au intiparit pe chip, asa incat, pe la vreo 6 luni de la moartea tatei, cand m am uitat in oglinda, am vazut o femeie pe care n o stiam: asprita, trista, imbatranita, parca lacrimile sapasera sant sa poata curge.



Am cautat si rascautat medici. Multi gargaragii, sarlatani, necunoscatori. Am ales un nebun (mi a devenit prieten bun), ne am targuit ca la piata (ca sa stie aceleasi carcotase ca nu mi vand sanatatea pe barter-i am platit serviciile) si am facut aceasta interventie. Inainte, mi a topit tot ce insemna acid hialuronic din pometi, barbie, buze si pe unde mai aveam.



Sunt fericita ca mi a redat stralucirea pe care o pierdusem, fie si asa, cu bisturiul. Care e problema voastra, doamnelor? Unde e? De asta nu puteti dormi noaptea? Era mai bine sa fi spus ca m am apucat de yoga? De mancat leustean si ca mi a crescut nivelul de colagen? Puteam sa aleg sa nu spun. Am facut o, pentru ca dupa mine, multe femei de aici, din lista mea, m au rugat sa le recomand medicul., a scris Mara Bănică.

Pe lângă aspectele legate de estetică, Mara Bănică și-a început anul cu o vacanță spectaculoasă în Filipine, loc ales pentru relaxare și reconectare cu familia. Aceasta a fost prima ei ieșire majoră de la finalul anului trecut și a oferit oportunitatea de a petrece timp de calitate alături de fiica sa, Donca, care s-a bucurat la maximum de experiență, explorând noi peisaje și activități. Se pare că vacanța a fost concepută ca o adevărată pauză de la rutina cotidiană și de la responsabilitățile profesionale, oferind familiei un cadru relaxant și deosebit.

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

ACCESEAZĂ ȘI: Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul! Sunt împreună de peste 5 ani: „A avut un șoc”