Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul! Sunt împreună de peste 5 ani: „A avut un șoc”

Pe Mara Bănică o cunoaște multă lume, căci bruneta este de ani de zile în lumina reflectoarelor. Însă, despre soțul său nu se știu prea multe lucruri. Deși sunt împreună de peste cinci ani, bărbatul nu a avut, până acum, nicio apariție publică, iar mulți se întreabă care este motivul. Acum, Mara Bănică a rezolvat misterul și a spus de ce își ține soțul ascuns.

De mai bine de cinci ani, Mara Bănică și Bogdan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar în anul 2021 s-au căsători civil și religios. De asemenea, în anul 2022, aceștia au devenit părinții unei fetițe. Deși relația lor este roz, cei doi nu s-au afișat niciodată împreună. Care este motivul?

Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul

Mara Bănică și soțul ei trăiesc de ani de zile o frumoasă poveste de dragoste. În anul 2022, aceștia au devenit părinți, iar mare parte din atenția lor se concentrează acum asupra fiicei pe care o au împreună. Deși concurenta de la Asia Express a vorbit în nenumărate rânduri despre partenerul său, acesta nu a avut nicio apariție publică până acum.

Iar acum, Mara Bănică a dezvăluit motivul. Se pare că bărbatul nu este deloc interesat de showbiz, iar viața publică îl sperie. Acesta a observat de la partenera lui ce înseamnă să stai în lumina reflectoarelor și nu își dorește asemenea agitație în viața lui. A luat decizia de a păstra discreția, iar Mara Bănică respectă acest lucru.

„La Bogdan m-au fermecat umorul, ironia fină. Apoi am descoperit și alte calități, e protector, familist, altruist, cult, umblat prin lume, sensibil. Acum, ce i-o fi plăcut lui la mine ar trebui să vă spună el. Habar nu avea, când ne-am cunoscut, cine sunt, nu știa că apar la televizor. Când am fost prima oară cu el la mall, mi-a zis că se simte ca o butelie. Cu ochii pe butelie’. A avut un șoc: oamenii știi cum fac: Uite-o p-aia!’. Și imediat duc privirea spre cel care mă însoțește. Nu i-a plăcut deloc, nu-i place chestia asta cu prezența publică deloc, iar eu îi respect decizia”, a declarat Mara Bănică, potrivit viva.ro.

Foto: Facebook