Acasă » Știri » Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul! Sunt împreună de peste 5 ani: „A avut un șoc”

Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul! Sunt împreună de peste 5 ani: „A avut un șoc”

De: Alina Drăgan 14/10/2025 | 09:23
Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul! Sunt împreună de peste 5 ani: „A avut un șoc”
Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Pe Mara Bănică o cunoaște multă lume, căci bruneta este de ani de zile în lumina reflectoarelor. Însă, despre soțul său nu se știu prea multe lucruri. Deși sunt împreună de peste cinci ani, bărbatul nu a avut, până acum, nicio apariție publică, iar mulți se întreabă care este motivul. Acum, Mara Bănică a rezolvat misterul și a spus de ce își ține soțul ascuns.

De mai bine de cinci ani, Mara Bănică și Bogdan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar în anul 2021 s-au căsători civil și religios. De asemenea, în anul 2022, aceștia au devenit părinții unei fetițe. Deși relația lor este roz, cei doi nu s-au afișat niciodată împreună. Care este motivul?

Motivul pentru care Mara Bănică de la Asia Express își ține ascuns soțul

Mara Bănică și soțul ei trăiesc de ani de zile o frumoasă poveste de dragoste. În anul 2022, aceștia au devenit părinți, iar mare parte din atenția lor se concentrează acum asupra fiicei pe care o au împreună. Deși concurenta de la Asia Express a vorbit în nenumărate rânduri despre partenerul său, acesta nu a avut nicio apariție publică până acum.

Iar acum, Mara Bănică a dezvăluit motivul. Se pare că bărbatul nu este deloc interesat de showbiz, iar viața publică îl sperie. Acesta a observat de la partenera lui ce înseamnă să stai în lumina reflectoarelor și nu își dorește asemenea agitație în viața lui. A luat decizia de a păstra discreția, iar Mara Bănică respectă acest lucru.

Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe...
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România....

„La Bogdan m-au fermecat umorul, ironia fină. Apoi am descoperit și alte calități, e protector, familist, altruist, cult, umblat prin lume, sensibil. Acum, ce i-o fi plăcut lui la mine ar trebui să vă spună el. Habar nu avea, când ne-am cunoscut, cine sunt, nu știa că apar la televizor.

Când am fost prima oară cu el la mall, mi-a zis că se simte ca o butelie. Cu ochii pe butelie’. A avut un șoc: oamenii știi cum fac: Uite-o p-aia!’. Și imediat duc privirea spre cel care mă însoțește. Nu i-a plăcut deloc, nu-i place chestia asta cu prezența publică deloc, iar eu îi respect decizia”, a declarat Mara Bănică, potrivit viva.ro.

Cum arată casa ca un muzeu a Marei Bănică de la Asia Express? Obiectul de o valoare inestimabilă, aflat în locuința din centrul Bucureștiului

Anda Adam nu o uită pe Mara Bănică, după eliminarea ei de la Asia Express: „Și tot îți dau rușine de la distanță”

 

Foto: Facebook

Tags:
Iți recomandăm
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Știri
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai minte”
Știri
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai…
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din...
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
Gandul.ro
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie
Adevarul
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe...
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de...
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Parteneri
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică”
Digi 24
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze: „Ceva care pluteşte şi care...
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe o trecere de pietoni din București. Mesajul postat de șofer, chiar înainte de tragedie
kanald.ro
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață:
kfetele.ro
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Noul iPhone pliabil ar putea fi mai ieftin
go4it.ro
Noul iPhone pliabil ar putea fi mai ieftin
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu...
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat...
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se montează în propriul apartament fără document
Capital.ro
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se...
Irinel Columbeanu, diagnosticat cu Alzheimer. Fiica lui a aflat prima
evz.ro
Irinel Columbeanu, diagnosticat cu Alzheimer. Fiica lui a aflat prima
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
Gandul.ro
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este...
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
as.ro
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
DOLIU în industria muzicală! DJ-ul și producătorul Matt Tolfrey s-a stins din viață fulgerător. Avea doar 44 de ani
radioimpuls.ro
DOLIU în industria muzicală! DJ-ul și producătorul Matt Tolfrey s-a stins din viață fulgerător. Avea...
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi...
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez....
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: ...
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai minte”
Cum se apără șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: ”Am vrut să pun frână, dar…”
Cum se apără șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: ”Am vrut să pun frână, dar…”
3 minuni are Sfintei Parascheva! S-au întâmplat pe 14 octombrie
3 minuni are Sfintei Parascheva! S-au întâmplat pe 14 octombrie
Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003, când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva? I-a schimbat ...
Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003, când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva? I-a schimbat complet viața
Rugăciunea Sfintei Parascheva! Se spune în orice moment al zilei, pe 14 octombrie
Rugăciunea Sfintei Parascheva! Se spune în orice moment al zilei, pe 14 octombrie
Vezi toate știrile
×