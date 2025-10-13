Cum arată casa ca un muzeu a Marei Bănică de la Asia Express? Obiectul de o valoare inestimabilă, aflat în locuința din centrul Bucureștiului

Mulți sunt cei care o cunosc pe Mara Bănică, jurnalista fiind de ani buni în lumina reflectoarelor. Însă, puțin sunt cei care știu unde locuiește aceasta. Concurenta Asia Express trăiește într-o casă boierească din centrul Bucureștiului. Și-a amenajat locuința după bunul plac, iar acasă la Mara Bănică vechiul și modernul se împletesc. Cum arată locuința acesteia?

Mara Bănică este o mare fană a stilului vintage și adoră obiectele decorative vechi, motiv pentru care în casa ei predomină acest stil. Însă, elementele vintage se împletesc perfect cu cele moderne, creând un spațiu aparte.

Cum arată casa ca un muzeu a Marei Bănică de la Asia Express

Casa în care locuiește Mara Bănică este una aparte. Concurenta de la Asia Express trăiește într-o locuință boierească, care aduce mai degrabă cu un muzeu. Bruneta este o iubitoare de artă, iar în locuința ei și-au găsit locul numeroase tablouri și obiecte vintage.

Una dintre piesele centrale și cele mai valoroase, mai ales din punct de vedere sentimental, este un tablou pe care aceasta l-a primit în dar chiar de la tatăl ei. Tabloul tronează deasupra șemineului.

„Este o casă boierească. Fiecare tablou are o poveste sentimentală. De exemplu, acesta de deasupra șemineului l-am păstrat cu rama cu care a fost cumpărat și așa cum l-am primit. Tatăl meu mi l-a făcut cadou de Crăciun. Și-a strâns, săracul, bani din pensie… cred că a dat în jur de 2000 de lei pe el; e un pictor interbelic. În toate țările în care merg, mă duc la târgurile de vechituri pentru a cumpăra bronzuri, tablouri aparent fără valoare. Dar sunt foarte frumoase. Oglinda este luată de la comunitatea evreiască și este recondiționată de tata. Valoarea sentimentală este mult mai mare”, declara Mara Bănică.

Casa boierească în care locuiește Mara Bănică are trei dormitoare mari, o cameră de oaspeți și un living mare. Majoritatea camerelor sunt extrem de spațioase și pline de obiecte de artă.

„Depinde de cameră (n.r. – cât de mari sunt). Asta are 14 metri, celelalte sunt mai mari. (…) Eu în fiecare cameră am televizor, am icoane și tot felul de valori sentimentale, am biblioteci. Camera de oaspeți nu prea e folosită, dacă vine cineva la mine, doarme aici. Și se mai joacă fiu-meu playstation aici”, a mai spus Mara Bănică.

