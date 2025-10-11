Anda Adam nu o uită pe Mara Bănică, după eliminarea ei de la Asia Express: „Și tot îți dau rușine de la distanță”

Scandalul continuă între Anda Adam și Mara Bănică! Ce replici tăioase își spun cele două concurente de la Asia Express. Pare că orgoliul celor două vedete este dus la extrem.

Tensiunile dintre Anda Adam și Mara Bănică, două dintre cele mai puternice prezențe feminine din competiția „Asia Express”, par departe de a se fi stins. Deși aventura lor în show a avut momente intense, provocările din timpul cursei au scos la iveală și orgolii greu de temperat. Ceea ce a început ca o simplă rivalitate de echipă s-a transformat într-un conflict care continuă și după încheierea filmărilor.

Anda Adam și Mara Bănică, la cuțite

Totul ar fi pornit de la o serie de comentarii făcute de Mara Bănică către Anda Adam. Cântăreața a reacționat imediat la atitudinea jurnalistei Mara Bănică, care, la rândul ei, nu s-a lăsat mai prejos. În scurt timp, tensiunile s-au amplificat, iar între cele două s-a creat o animozitate peste care greu ai mai putea trece.

Scandalul a luat amploare după ce, potrivit zvonurilor, Mara Bănică ar fi făcut o remarcă jignitoare, numind-o pe Anda Adam „elefant”. Artista nu a rămas indiferentă și a reacționat imediat pe rețelele de socializare. Pe Instagram, Anda a publicat mai multe imagini vechi din sala de fitness, unde și-a arătat silueta tonifiată și abdomenul cu pătrățele, subliniind că are doar 65 de kilograme și că își menține forma prin multă muncă și disciplină.

Deși competiția se desfășoară într-un cadru spectaculos, presiunea fizică și psihică își spune cuvântul. Oboseala, condițiile dificile și dorința de a rămâne cât mai mult în cursă pot transforma orice mic gest într-un motiv de conflict. În cazul Andei Adam și al Marei Bănică, pare că orgoliile au fost mai puternice decât spiritul de echipă.

Artista a publicat și o imagine pe Instagram în care făcea diferența între o balenă albastră și un elefant. Anda Adam se pare că este foc și pară pe jurnalistă și nu poate trece cu vederea peste răutățile spuse de Mara Bănică.

