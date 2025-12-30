Acasă » Exclusiv » Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

De: Georgiana Ionita 30/12/2025 | 17:05
Lora (43 de ani) face bilanțul anului care tocmai se încheie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista dezvăluie cu ce gânduri intră în noul an și ce vrea să rămână în urmă. 2025 a fost un an greu, care a pus-o la încercare.

Pentru Lora, 2025 a fost un an dificil. Artista dezvăluie că a avut parte de tot fel de piedici și provocări, care i-au „șters” bucuria de pe chip. Însă, ca o leoaică adevărată, la fel cum îi e și zodia, intră în noul an cu capul sus și cu multă speranță  că viața va fi mai blăndă în 2026.

„Vreau un an respirabil, nu unul în care să împing munții cu fruntea”

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori să fie diferit anul acesta?

Lora: Să fie un an bun. Dar „bun” în sensul de respirabil. Să nu mai simt că împing munții cu fruntea. Să nu mai fie piedici una după alta. Îmi doresc un an în care bucuria să nu fie un accident rar, ci o normalitate mică, de zi cu zi.

„Am avut motive de bucurie, dar nu am simțit nimic”

CANCAN.RO: A fost 2025 un an bun pentru tine?

Lora: Nu. A fost un an greu. Și ce m-a lovit cel mai tare e că n-am simțit bucurie nici când aș fi avut motive. Ca și cum primești ceva frumos, îl vezi, îl apreciezi, dar nu simți că e pentru tine. Am funcționat și am fost „ok” pentru lume, dar înăuntru nu era liniștea aia care te face să spui: „Ce bine e.”

CANCAN.RO: Ce lași în urmă în anul 2025?

Lora: Las în urmă epuizarea și reflexul de a mă consuma pe lipsa de logică și bun-simț din jur. Pentru mine combinația asta e aproape letală pentru pacea interioară. Și mai las ceva: ideea că trebuie să port energie bună pentru toată lumea. Nu sunt generator. Sunt om.

CANCAN.RO: Ai fost vreodată fericită doar pentru poză?

Lora: Da. Nu ca să mint, ci ca să nu dau mai departe greutatea mea. Am zâmbit ca să binedispun lumea, deși eu eram pe „nu mai pot”. Sunt într-un domeniu în care, de multe ori, mă simt responsabilă pentru starea de bine a oamenilor. Dar cred că, uneori, e și o teamă veche: dacă nu mai sunt „fun”, poate nu mai sunt dorită. Va trebui să am mai mult curaj să mă deschid. Vreau fericire adevărată, chiar dacă vine în doze mici. Și vreau și momentele alea mai dificile care îți șterg zâmbetul, chiar dacă nu arată bine în poze. Poate așa oamenii vor înțelege că nu sunt un avatar: am un suflet, nu trăiesc într-o bulă ferită de greutăți.

CANCAN.RO: Ce te-a scos cel mai tare din minți în 2025?

Lora: Lipsa de logică și bun-simț. Pot să accept greșeli și frici, dar nu suport aroganța fără argumente. Răutatea care se confundă cu puterea. Când te lovești zilnic de asta, nu îți obosește doar mintea, obosește sufletul.

„Dacă renunț la speranță, renunț la mine”

CANCAN.RO: Ai sperat vreodată că Sărbătorile vor schimba pe cineva?

Lora: Da. Mereu sper că binele care renaște acum să țină mai mult. Uneori nu ține. Dar eu tot sper, pentru că dacă renunț la speranță, renunț la mine.

CANCAN.RO: Ce slăbiciune ți-ai descoperit anul acesta?

Lora: Că am iubit prea mult lumea și prea puțin pe mine. Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți și am numit asta generozitate. Anul ăsta am înțeles: iubirea fără granițe devine auto-neglijare. Și, culmea, abia când am văzut asta clar, am simțit că există șanse să mă vindec de relația asta toxică cu „lumea”. O voi iubi, dar nu o voi mai lăsa să mă consume.

