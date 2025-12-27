Acasă » Exclusiv » Crăciunul pe care Lora nu-l va uita niciodată. Ultima sărbătoare trăită împreună

Crăciunul pe care Lora nu-l va uita niciodată. Ultima sărbătoare trăită împreună

Pentru Lora, Crăciunul este azi armonie și liniște, însă, cu ani în urmă, a trăit, cu zâmbetul pe buze, cele mai negre sărbători. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre ultimul Crăciun alături de mama sa.

Lora rememorează unul dintre cele mai sensibile momente ale vieții sale: ultimul Crăciun petrecut alături de mama ei, cu doar câteva săptămâni înainte ca aceasta să se stingă, în ianuarie 2020. Artista povestește cum sărbătoarea a fost trăită cu o intensitate aparte, ca și cum sufletul știa deja ceea ce mintea refuza să accepte.

Ultimul Crăciun cu mama, cel mai greu din viața ei

Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, Lora vorbește despre acea perioadă fragilă, despre gesturile mărunte care au căpătat o greutate uriașă și despre felul în care a învățat, în timp, să se apere de amintiri ca să poată merge mai departe. De la Crăciunurile complicate din trecut, la liniștea pe care o caută astăzi departe de expunerea excesivă.

„Ultimul Crăciun cu mama. Greu nu pentru ce se vedea, ci pentru ce știam eu înăuntru: am simțit că va fi ultimul. Și atunci fiecare detaliu devine dublu: și apăsător, și prețios. Am trăit sărbătoarea în două planuri: la suprafață, luminile, masa, «hai la o poză». În adânc, o priveam și îmi ziceam: «Te memorez». Uneori cel mai greu nu e momentul pierderii, ci momentul în care știi că urmează. Și totuși continui să pui farfuriile pe masă și să-ți ții inima într-o formă decentă, ca să nu sperii pe nimeni.”, a declarat Lora 

Sărbătorile ratate din iubire

Mai mult, artista a povestit că de-a lungul timpului au existat sărbători marcate de momente mai puțin plăcute, în care, deși era prezentă fizic, emoțional se afla în altă parte.

„Da. Au fost Crăciunuri cu nod în gât și conversații cu subtext, în care eram «acolo», dar nu eram. Dar am început să șterg amintirile care mă țin prizonieră. Nu neg ce-a fost, doar nu mai las trecutul să-mi conducă prezentul. Am decis să colecționez doar momente frumoase. E o formă de protecție.”

În continuare, artista a explicat de ce preferă discreția atunci când vine vorba de cadouri și de momentele care țin de viața personală.

„Evit să postez cadouri. Nu pentru că nu sunt recunoscătoare, ci pentru că am învățat că internetul poate transforma bucuria ta în material de judecată. Prefer să păstrez recunoștința în privat. E felul meu de a proteja ceva curat, într-un loc unde oamenii, mai mult ca oricând, confundă fericirea cu «motiv de atac».”

Discuția pe care o evită la masa de Sărbători

„Orice ține de politică. Nu pentru că mi-e frică de discuții, ci pentru că vreau liniște. La Crăciun nu vreau arbitraj, vreau omenie. Și, sincer, pacea mea trebuie să devină Constituția casei mele.”

Cum arată masa de Crăciun perfectă

Vedeta dezvăluie că nu există sărbători fără celebra ei piftie de curcan, care nu mai e doar un preparat, ci un adevărat ritual.

„Piftia mea de curcan, clară, cu ou fiert, morcovi feliați și pătrunjel. Anul ăsta pun și ficăței, pentru că eu nu pot să fac nimic «simplu», trebuie să fie varianta mea. E un ritual: îmi pune ordine în cap. Și când îmi iese limpede și frumoasă, am o secundă în care simt că și viața poate fi.”

Artista a dezvăluit că unul dintre cadourile primite în perioada sărbătorilor a venit cu un mesaj care a făcut-o să privească lucrurile diferit.

„O tablă de șah. M-a pus pe gânduri real. Pentru că șahul nu e doar un joc, e un mesaj: nu reacționa, gândește, alege-ți mutările. Și mi-a plăcut, pentru că eu simt mult și dau mult, iar șahul mi-a amintit că și strategia e o formă de iubire de sine.”

