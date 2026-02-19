Victor Schwartz, despre implanturile mamare cu LED: „Nu e sănătoasă la cap”. S-a creat isterie pe TikTok, însă realitatea e alta

Internetul este plin de surprize și idei inovatoare care apar peste noapte. Așa s-a întâmplat și recent, după ce pe mai multe platforme au început să apară femei care promovează implanturile mamare cu LED. Ideea a fost privită cu entuziasm de internauți și a stârnit reacții, așa că CANCAN.RO s-a gândit să ceară părerea unui specialist pentru a putea face lumină în această situație. Victor Schwartz, medic chirurg renumit în România, ne-a oferit răspunsul. Pot femeile să ceară LED-uri la următoarea lor consultație la medicul estetician? Răspunsul îl găsiți mai jos!

Challenge-urile, revelațiile apărute peste noapte în diferite domenii și trucurile magice de pe internet reprezintă o problemă majoră cu care ne confruntăm. Toate acestea pot induce în eroare oamenii și pot avea efecte nocive în anumite cazuri. Mai multe postări apărute recent în mediul online întruchipează diferite domnișoare care susțin că au LED-uri în implantul mamar și că acestea ar lumina.

Adevărul despre implantul mamar cu LED. Medicul chirurg dă verdictul: „Nu e sănătoasă la cap!”

Pentru a face lumină în acest caz, l-am contactat pe medicul chirurg Victor Schwartz, renumit în industria operațiilor estetice. Nu doar că am primit răspunsul clar pentru care așa ceva nu ar fi posibil, dar am aflat și cât de periculoase sunt astfel de speculații ce fac înconjurul internetului.

CANCAN.RO: Este posibil să existe implanturi mamare cu LED-uri controlabile de pacient?

Victor Schwartz: Nu. Nu există așa ceva. Doar să fie o chinezărie, dar nici un medic n-ar pune așa ceva. Adică nicio firmă serioasă n-ar produce așa ceva. Și care ar fi scopul și cum le-ai încărca? Asta ar mai fi încă o chestie. Deci e doar o chestie de Instagram de pus acolo. Probabil că sunt niște luminițe mici care se pun dedesubt. Dar nu există firme serioase care produc implantul cu led.

CANCAN.RO: Am înțeles, deci este fake, 100%.. Ca să nu inducem în eroare. Poate există doamne care și-ar dori așa ceva.

Victor Schwartz: Da. Și nici nu s-ar vedea. Gândiți-vă că este sub glanda mamară, sub mușchiul ăsta, nu are cum să se vadă. Și dacă era un led acolo, nu avea cum să se vadă.

CANCAN.RO: Ce probleme medicale ar apărea după integrarea unor astfel de LED-uri într-un implant?

Victor Schwartz: Niciuna, dar nu ai avea o metodă de a activa. Practic, dacă ar fi o chestie să fie aprinsă non-stop acolo, s-ar stinge după o zi, două, trei. N-ar avea niciun sens să stea acolo înăuntru.

CANCAN.RO: Dacă o pacientă ar veni și v-ar cere așa ceva, cum ați reacționa?

Victor Schwartz: I-aș zice că nu există și că nu e sănătoasă la cap. N-aș vedea niciun scop la așa ceva, adică ce să faci cu ea? Bun, să zicem că se aprinde un LED, oricum nu se vede sau poate s-ar vedea foarte puțin și se consumă în câteva ore bateria. Cum o încarci? Trebuie să te bagi la un încărcător wireless, e stupid. Sunt chestii care să dea bine pe TikTok.

CANCAN.RO: Dar legat de implanturi, dacă tot vorbim de evoluția aceasta peste noapte, vedeți schimbări mari pe viitor sau rămâne același implant clasic pe care îl știe toată lumea?

Victor Schwartz: Probabil că se vor schimba materialele din care sunt făcute să fie mai ușoare, totuși au ieșit unele care sunt mai ușoare, dar sunt foarte neplăcute ca și textură. Adică seamănă cu plastelina. Apeși pe ele și nu-și mai revine sânul așa de repede la loc.

CANCAN.RO: Ce riscuri credeți că apar când astfel de clipuri devin virale? Adică pot influența pacientele într-un mod negativ?

Victor Schwartz: În cazul ăsta nu. Este un fel de glumă pe net. Dar, da, pot influența negativ. Adică oamenii chiar cred că unele chestii sunt posibile și încearcă să le facă. Și tot felul de challenge-uri care se fac și am văzut. Era unul în care trebuia să te strângi de gât și să vezi cât poți să duci sau la anumite substanțe care s-ar putea consuma, dar în realitate sunt dăunătoare, poți să mori de la ele.

CANCAN.RO: Și ce credeți că ar trebui să știe publicul despre chirurgia estetică versus ce vedem în social media?

Victor Schwartz: Nu tot ce se vede este recomandat sau posibil, pentru că toți când apar cu o chestie nouă, o promovează, dar întotdeauna trebuie să lași timp după ce apare un produs nou pe piață, măcar câțiva ani să vezi care sunt efectele secundare. Pentru că noi în țară ne-am confruntat cu multe situații de genul ăsta. De la Bio-Alcamid, la multe alte substanțe sau device-uri care au ieșit și inițial erau miraculoase. Sunt foarte dăunătoare, nu că ne fac bine, ne fac mai rău. Trebuie să fim mai ponderați cu chestiile noi apărute. Pentru că nu întotdeauna ce e nou este și bun. Trebuie să așteptăm câțiva ani de zile, să testăm și să vedem care sunt efectele secundare la fiecare chestie.

CANCAN.RO: Deci în ceea ce privește acest LED miraculos care ar fi introdus în implant, pe viitor nu există această șansă? Nu vedeți posibil acest lucru? Nici peste 20 de ani?

Victor Schwartz: Există posibilitatea să faci așa ceva, dar care ar fi scopul? Nu are niciun sens. Nicio firmă serioasă nu ar face implant cu LED. Da, dar nu s-ar vedea, pentru că implantul nu stă sub piele, ca să poți să-l vezi. El stă sub glanda mamară, sub mușchi. Deci nu ajunge până acolo lumina.

