Ella Vișan, la un pas să o comită după operația la sâni! A gafat grav: „Vă spun foarte clar: nu faceți asta”

Ella Vișan a ajuns din nou pe mâna medicului estetician! Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a confruntat luni de zile cu o problemă medicală din cauza unei operații estetice. Iată ce declarații a făcut tânăra!

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Ella Vișan, a revenit la cabinetul medicului estetician, după ce a trecut mai multe luni prin o problemă care a apărut după o intervenție estetică. Tânăra, cunoscută pentru participarea sa la Insula iubirii, a spus recent că recuperarea a fost foarte grea și că o alegere greșită după operație a dus la probleme mari de sănătate.

Ce declarații a făcut Ella Vișan

După o intervenție de implant mamar făcută cu ceva timp în urmă, Ella a început să vadă semne că vindecarea nu a fost completă. Medicul acesteia a constatat că problema a fost cauzată de nerespectare a anumitor recomandări după operație, printre care purtarea bustierei medicale, importantă pentru stabilizarea implanturilor și pentru refacerea țesuturilor.

Deși ea se simțea bine și nu avea dureri vizibile, vindecarea interioară nu era completă, iar lipsa sprijinului potrivit a dus la complicații care au necesitat o nouă intervenție. Medicii esteticieni subliniază că este important să respectăm recomandările după operație. Detaliile mici, cum ar fi purtarea bustierei, evitarea efortului fizic sau reducerea fumatului, pot avea un impact mare asupra rezultatului.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la deformarea implantului, infecții sau alte probleme fizice și estetice. În cazul Ellei, problema a fost rezolvată în timp, dar medicii susțin că dacă se ignoră astfel de situații, pot apărea consecințe mult mai grave. Deși episodul a fost dificil, Ella a recunoscut că a învățat o lecție despre responsabilitate.

„Probabil ați văzut story-urile anterioare în care domnul doctor prezenta puțin situația mea. Vreau să vă spun pe scurt povestea și anume: deși sunt o persoană foarte responsabilă, în general, am avut un gând neinspirat de a nu purta bustiera, iar domnul doctor, fiind un om foarte implicat în munca pe care o depune, m-a dojenit puțin. Nu doar pentru că este vorba de numele lui, ci și pentru faptul că operația mea a fost destul de grea. Nu a fost neapărat vorba despre participarea la emisiune, ci despre ideea în sine de a nu fi responsabilă și de a lua decizia să nu port bustiera. Da, nu faceți asta. Și vă spun foarte clar: nu faceți asta. În momentul în care aveți recomandări din partea medicilor, respectați-le cu strictețe. Repet, nu este vorba despre participarea la emisiune, ci ar fi fost un gest total iresponsabil din partea mea să renunț la purtarea bustierei. Am luat o decizie de una singură, fără să mă consult cu domnul doctor înainte. Mă simt extraordinar de bine, după cum se poate vedea, sunt foarte activă, însă asta nu înseamnă că sunt 100% recuperată. Chiar dacă în exterior par perfectă și nu am dureri, interiorul încă se vindecă. Așa că nu faceți ca mine, dacă vreți să evitați o ceartă. Nu este vorba doar despre o ceartă din partea medicului, ci despre faptul că urmările unei astfel de decizii necugetate pot fi grave. Așa cum a menționat și domnul doctor, există încă riscul ca implanturile să se lase. Repet: pot exista urmări nefaste și niciodată, dar niciodată, să nu faceți un astfel de lucru fără a vă consulta în prealabil cu medicul. Bineînțeles, respectați cu strictețe toate recomandările, pentru că toate aceste lucruri – fumatul, reducerea sau chiar eliminarea lui pentru o perioadă, purtarea bustierei conform perioadei care v-a fost indicată, evitarea ridicării greutăților, a efortului fizic sau a mișcărilor bruște – influențează în mod direct procesul de vindecare.”, a spus Ella Vișan.

