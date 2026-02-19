Acasă » Știri » Virgiliu Stroescu despre usturoi: „Dacă ar fi cât un dovleac, ar fi nenorocire!” – forța ascunsă dintr-un cățel pe zi

De: Paul Hangerli 19/02/2026 | 05:40
Virgiliu Stroescu, sursa- captură social media

Usturoiul este unul dintre cele mai vechi remedii naturale folosite de om, iar profesorul doctor Virgiliu Stroescu îl descrie ca pe un adevărat concentrat de sănătate. Mic, dar extrem de puternic, usturoiul acționează în organism cu o intensitate care impune respect și, mai ales, măsură.

„Usturoiul are peste 25 de efecte benefice”

„Usturoiul are peste 25 de efecte benefice. Dezinfectăm. Deci un om care are infecții, care are tubulării, tubulii digestive, dați puțin usturoi și se face extraordinar de bun. Nu trebuie să mănânci usturoiul cum mănânci, cum mănânci nucile. Usturoiul se dă numai puțin, să dea miros, nu foarte mult. Pentru că de ce îi spune usturoi? Ustură! Dacă luăm în cantități mari usturoiul, el face ulcer, el arde. Deci usturoiul ca atare are zeci de substanțe care fac numai bine. Vindecă, cicatrizează, omoară microbii, dau potență, dau energie, omoară microbii, omoară ciupercile. L-a făcut Dumnezeu micuț pentru că este atât de puternic. Dacă ar fi usturoiul cât un dovleac, ar fi nenorocire. El este micuț, dar își face datoria perfect. Deci zilnic, dacă putem să mâncăm câte un cățel, cum se spune căței, de usturoi, are efect extraordinar. Că ne-am dezinfectat tot tubul digestiv. Dacă mâncăm vinete, puneți puțin usturoi, mâncăm o salată, puneți puțin usturoi, niște cartofi, puneți puțin. Sau dacă nu îl dăm puțin prin blender și iese o zeamă de usturoi cu puțin ulei și ăsta ne vindecă și ne curăță tot organismul.”

Dincolo de formularea plastică a medicului, mesajul este clar: usturoiul este eficient atunci când este consumat în cantități mici, dar constant.

Ce face usturoiul atât de puternic

Usturoiul (Allium sativum) conține o serie de compuși bioactivi remarcabili, cel mai important fiind alicina. Aceasta se formează atunci când cățeii sunt zdrobiți sau tocați și este responsabilă pentru mare parte din efectele antimicrobiene și cardiovasculare ale plantei.

Alicina este însă instabilă și se degradează la temperaturi ridicate, motiv pentru care usturoiul crud sau adăugat la final în preparate își păstrează mai bine proprietățile.

Una dintre cele mai cunoscute proprietăți ale usturoiului este capacitatea sa de a inhiba dezvoltarea bacteriilor, virusurilor și fungilor. De aici și reputația de „antibiotic natural”. Consumat regulat, poate sprijini organismul în sezonul rece și în perioadele de vulnerabilitate, fără a înlocui însă tratamentele prescrise de medic.

Numeroase studii au arătat că usturoiul poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, la scăderea colesterolului LDL și a trigliceridelor și la îmbunătățirea elasticității vaselor de sânge. Prin efectul său antiplachetar, poate reduce riscul formării cheagurilor, având un rol în prevenția aterosclerozei și a bolilor cardiovasculare.

Efectele devin vizibile în special în cazul unui consum regulat, pe termen mai lung.

Antioxidant și aliat împotriva îmbătrânirii

Compușii sulfurici din usturoi neutralizează radicalii liberi și reduc stresul oxidativ, proces implicat în îmbătrânirea prematură și în apariția multor boli cronice. Există cercetări care sugerează un posibil rol protector inclusiv asupra funcției cognitive.

Inflamația cronică stă la baza multor afecțiuni moderne. Usturoiul poate reduce markerii inflamatori și susține procesele de recuperare ale organismului. În plus, stimulează enzimele hepatice implicate în eliminarea toxinelor și poate contribui la detoxifierea naturală.

Unele studii indică faptul că usturoiul poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate contribui la reducerea glicemiei, în special la persoanele cu prediabet sau diabet de tip 2, în cadrul unei alimentații echilibrate și cu supraveghere medicală.

Cum trebuie consumat

Așa cum subliniază profesorul Stroescu, cheia este moderația. Un cățel pe zi este suficient pentru a beneficia de proprietățile sale. Pentru efect maxim, usturoiul ar trebui zdrobit și lăsat câteva minute înainte de consum, pentru a permite formarea alicinei.

Consumul excesiv poate provoca arsuri gastrice, reflux sau iritații, iar persoanele cu ulcer sau cele care urmează tratamente anticoagulante trebuie să fie prudente.

Usturoiul nu este un leac miraculos, dar este unul dintre cele mai studiate alimente funcționale. Mic și intens, concentrat în substanțe active, el poate deveni un sprijin real pentru imunitate, inimă și sănătatea generală. Așa cum spune profesorul Virgiliu Stroescu, natura l-a făcut „micuț” tocmai pentru că este extrem de puternic.

×