Dieta Gabrielei Firea. Cum a slăbit fostul primar al Capitalei 25 de kilograme în 3 luni

La 53 de ani, Gabriela Firea continuă să atragă atenția printr-o formă fizică remarcabilă, menținută în pofida unui program public solicitant și a responsabilităților familiale. Silueta sa a devenit subiect de interes constant, mai ales în contextul în care fostul edil al Capitalei îmbină activitatea politică intensă cu o rutină personală strict organizată.

Aspectul fizic constant de-a lungul anilor nu este rezultatul unor metode extreme, ci al unei discipline alimentare ferme și al unei structuri zilnice bine stabilite. Regimul adoptat pune accent pe regularitatea meselor, pe controlul porțiilor și pe selecția atentă a alimentelor, cu reducerea semnificativă a produselor procesate și a carbohidraților rafinați. Modelul alimentar urmat privilegiază ingrediente simple, naturale, ușor digerabile și cu valoare nutritivă ridicată.

Ce dietă are Gabriela Firea

În structura meniului zilnic predomină ovăzul, semințele, nucile crude și salatele bogate în fibre. Proteina animală este prezentă în cantități moderate, în special sub formă de pește sau carne slabă de curcan, consumate alături de legume proaspete sau supe-cremă. Consumul de dulciuri este limitat, gustările fiind înlocuite frecvent cu migdale, caju sau alte surse de grăsimi sănătoase. Ceaiul verde este integrat ca parte a rutinei zilnice, având rol în controlul apetitului și menținerea tonusului.

„Prietenele mă întreabă dacă nu mor de foame. Nu, nu se moare, dacă ai o alimentație echilibrată. (…) Cel mai important este cum ne simțim în interior și câtă energie avem”, a explicat ea.

Programul alimentar urmează o ordine strictă, începutul zilei fiind marcat de hidratare pe stomacul gol. Micul dejun este conceput ca o combinație de proteine ușoare și carbohidrați complecși, în timp ce masa de prânz oferă un aport echilibrat de nutrienți esențiali. Cina este servită devreme și este caracterizată prin alimente ușor digerabile, cu un conținut redus de sare și grăsimi. Între mese, hidratarea constantă contribuie la menținerea senzației de sațietate și la reglarea metabolismului.

După o perioadă de transformări fizice majore survenite în urma unei sarcini, revenirea la forma anterioară a fost realizată printr-un regim alimentar restrictiv și printr-o atenție sporită acordată programului de mese. Strategia a inclus control caloric, eliminarea alimentelor procesate și respectarea unor intervale alimentare fixe. Această etapă a consolidat ulterior obiceiurile care au rămas parte din rutina permanentă.

