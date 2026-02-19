Acasă » Știri » Dieta Gabrielei Firea. Cum a slăbit fostul primar al Capitalei 25 de kilograme în 3 luni

Dieta Gabrielei Firea. Cum a slăbit fostul primar al Capitalei 25 de kilograme în 3 luni

De: Anca Chihaie 19/02/2026 | 06:20
Dieta Gabrielei Firea. Cum a slăbit fostul primar al Capitalei 25 de kilograme în 3 luni
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

La 53 de ani, Gabriela Firea continuă să atragă atenția printr-o formă fizică remarcabilă, menținută în pofida unui program public solicitant și a responsabilităților familiale. Silueta sa a devenit subiect de interes constant, mai ales în contextul în care fostul edil al Capitalei îmbină activitatea politică intensă cu o rutină personală strict organizată.

Aspectul fizic constant de-a lungul anilor nu este rezultatul unor metode extreme, ci al unei discipline alimentare ferme și al unei structuri zilnice bine stabilite. Regimul adoptat pune accent pe regularitatea meselor, pe controlul porțiilor și pe selecția atentă a alimentelor, cu reducerea semnificativă a produselor procesate și a carbohidraților rafinați. Modelul alimentar urmat privilegiază ingrediente simple, naturale, ușor digerabile și cu valoare nutritivă ridicată.

Ce dietă are Gabriela Firea

În structura meniului zilnic predomină ovăzul, semințele, nucile crude și salatele bogate în fibre. Proteina animală este prezentă în cantități moderate, în special sub formă de pește sau carne slabă de curcan, consumate alături de legume proaspete sau supe-cremă. Consumul de dulciuri este limitat, gustările fiind înlocuite frecvent cu migdale, caju sau alte surse de grăsimi sănătoase. Ceaiul verde este integrat ca parte a rutinei zilnice, având rol în controlul apetitului și menținerea tonusului.

„Prietenele mă întreabă dacă nu mor de foame. Nu, nu se moare, dacă ai o alimentație echilibrată. (…) Cel mai important este cum ne simțim în interior și câtă energie avem”, a explicat ea.

Programul alimentar urmează o ordine strictă, începutul zilei fiind marcat de hidratare pe stomacul gol. Micul dejun este conceput ca o combinație de proteine ușoare și carbohidrați complecși, în timp ce masa de prânz oferă un aport echilibrat de nutrienți esențiali. Cina este servită devreme și este caracterizată prin alimente ușor digerabile, cu un conținut redus de sare și grăsimi. Între mese, hidratarea constantă contribuie la menținerea senzației de sațietate și la reglarea metabolismului.

După o perioadă de transformări fizice majore survenite în urma unei sarcini, revenirea la forma anterioară a fost realizată printr-un regim alimentar restrictiv și printr-o atenție sporită acordată programului de mese. Strategia a inclus control caloric, eliminarea alimentelor procesate și respectarea unor intervale alimentare fixe. Această etapă a consolidat ulterior obiceiurile care au rămas parte din rutina permanentă.

CITEȘTE ȘI: Cum arată acum Lorenzo Lamas, celebrul actor care a cucerit inimile fanelor în anii ’90

Actorul român care a jucat în producția lui Morgan Freeman, dezvăluiri din spatele culiselor: “A fost o mare nebunie!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Știri
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Știri
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate…
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Vezi toate știrile
×