Acasă » Exclusiv » Răsturnare de situație în familia Iulianei Beregoi. Cine ar fi în spatele operațiunii de șantaj

De: roxana tudorescu 18/02/2026 | 22:15
Răsturnare totală de situație în cazul șantajului din Republica Moldova în care familia Iulianei Beregoi ar fi implicată! După ce Daniela Costețchi, o creatoare de conținut, a ieșit în spațiul public și a vorbit despre momentul terifiant în care ea și familia ei au fost amenințați cu un sicriu lăsat la poarta lor, internetul a sărit în aer. Tunurile s-au îndreptat spre tatăl Iulianei Beregoi, dar altă persoană ar fi, de fapt, creierul întregii operațiuni: mama influenceriței. Un creator de conținut renumit în Republica Moldova a aruncat bomba, iar CANCAN.RO vă livrează cea mai recentă informație. Toate detaliile în articol.

Prima care a lansat informația momentului și a dat start scandalului a fost Andreea Bostănică. Din acel moment, internetul a sărit în aer și informațiile despre caz au curs fără oprire. Daniela Costețchi, una dintre victimele șantajului care a primit un sicriu cu data ei de naștere și presupusa dată a morții, a vorbit public despre momentul care i-a provocat o traumă pe viață (VEZI AICI CE A SPUS).

Răsturnare de situație în cazul de șantaj Beregoi

Întreaga situație are la bază un dosar anunțat recent de Poliția Republicii Moldova, care investighează un presupus grup implicat în fapte de șantaj. Cu toate astea, identitatea persoanelor implicate în acest caz nu a fost făcută public, deocamdată.

Totuși, în spațiul public au început să circule informații legate de numele familiei Beregoi, cei care ar fi, de fapt, clanul care a pus la cale aceste șantaje cu scopul de a primi sume de bani de la familiile amenințate. Dacă inițial s-a zvonit că tatăl influenceriței, director de cimitir, ar fi pus bazele acestui macabru, un influencer renumit în Republica Moldova a demontat întregul caz. Se pare că mama influenceriței, Natalia Beregoi, ar fi fost șefa operațiunii, iar fiicele ei – Iuliana Beregoi și Ana, ar fi fost cele care alegeau familiile ghinioniste și le pasau mamei. Complice la tot planul era și presupusul viitor ginere al familiei, care ar fi asigurat transportul obiectelor macabre.

„Un patreon drag ne scrie azi de dimineață că prin Orhei umblă zvonul precum că gruparea care șantaja oamenii cu sicrie ar fi fost condusă și organizată de responsabilul pe cimitire din Orhei, Andrei Beregoi, este responsabil de această schemă.

Dar… nu e așa. Se pare că el nu are nicio vină.

De schemă responsabilă era Natalia Beregoi, soția acestuia. Ea organiza totul pentru ca să îi șantejeze pe ”clienții” găsiți de fetele ei, Ana și Iuliana.

Sicriile și capacele de sicrie erau duse de viitorul ginere al dnei Natalia.

Restul deja le vom afla la judecată.

Veți râde tare 🙂

// video din postarea de azi a lui Vlad despre cum în 2019 Beregoi a ajuns cu premiu de la TVR Moldova”

Adevărul despre scandalul în care familia Beregoi este implicată
Mai mult, familia Beregoi ar vrea să fugă din orașul în care ar fi făcut presupusele șantaje. În urmă cu mai bine de două luni, părinții Iulianei Beregoi au pus la vânzare chiar apartamentul în care se zvonește că ar fi avut loc perchezițiile, semn că știau ce avea să urmeze. Zvonurile legate de faptul că acesta ar fi apartamentul în care s-au efectuat percheziții au pornit de la mai mulți internauți care au recunoscut scara blocului Iulianei în fotografiile postate de poliție.

Tatăl Iuliane Beregoi vinde apartamentul din Orhei
Scandalul momentului capătă noi dimensiuni pe zi ce trece, iar numele familiei Beregoi nu a fost confirmat în mod oficial momentan, dar CANCAN.RO vă ține la curent cu întreaga situație și vă promite informații bombă în curând!

Ce spune Poliția din Republica Moldova

Potrivit unui comunicat oficial emis pe 13 februarie 2026, ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiști și procurori din Căușeni, au documentat activitatea unui grup format din opt persoane, suspectate de șantaj. Ancheta vizează fapte comise în perioada martie 2021 – mai 2025, timp în care bănuiții ar fi extorcat peste 47.200 de euro de la două victime, utilizând inclusiv conturi false de Instagram pentru a solicita bani.

Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro. Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe rețeaua de socializare Instagram, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă. Ulterior, acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave.

În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale. Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS „Fulger”, au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW. Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al Poliției din Republica Moldova.

CANCAN.RO a încercat să ia legătura cu mama Iulianei Beregoi pentru a-i oferi dreptul la replică, dar aceasta nu a putut fi contactată pe numărul personal de telefon.

