Cum arată apartamentul Iulianei Beregoi din Orhei pe care părinții ei l-au scos la vânzare. Are 2 camere și 55 de metri pătrați

Familia Beregoi continuă să fie în centrul atenției, iar apartamentul acestora din Orhei a devenit, peste noapte, unul dintre cele mai comentate imobile din Republica Moldova.

Locuința în care a crescut Iuliana Beregoi – două camere, aproximativ 55 de metri pătrați – a fost scoasă la vânzare în decembrie 2023 de tatăl artistei, Andrei Beregoi, cerând suma de 80.000 de euro.

Cum arată apartamentul Iulianei Beregoi din Orhei pe care părinții ei l-au scos la vânzare

Dacă anunțul ar fi trecut neobservat în alte condiții, acum rețelele sociale fierb, mai ales după ce Daniela Costețchi a decis să vorbească public despre situația sa și despre dosarul de șantaj în care este vizată.

Clipurile au aprins imediat interesul public, iar TikTok-ul s-a umplut de discuții, analize și comparații. Scara blocului surprinsă în filmările anchetatorilor semăna izbitor cu cea din Orhei, iar acest detaliu a fost suficient pentru ca rețelele sociale să explodeze.

În acest context, mulți au fost convinși că descinderile ar fi avut loc chiar în apartamentul scos acum la vânzare. În același dosar, poliția a anunțat și sechestrarea unui BMW, care ar aparţine părinţilor Iulianei Beregoi.

Are 2 camere și 55 de metri pătrați

Cazul Costețchi a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite subiecte din mediul online. Vorbim despre acuzații de șantaj între influenceri, percheziții, telefoane ridicate și bunuri puse sub sechestru – un cocktail perfect pentru atenția publicului.

Chiar dacă numele Iulianei Beregoi nu apare în mod direct în calitate de suspect, faptul că unele persoane din anturajul familiei ar avea legătură cu dosarul a fost suficient pentru ca povestea să capete proporții.

În tot acest timp, familia Beregoi pare să-și mute centrul de greutate în România. Având în vedere că artista de peste Prut îşi desfășoară majoritatea proiectelor aici, iar construcţia casei pe care o deţine la Iaşi pare să fie aproape de finalizare, aceste aspecte ar putea motiva motivul vânzării aparatamentului devenit celebru pe internet.

