Acasă » Știri » Un fost star din wrestling a făcut dezvăluiri emoționante despre nașterea prematură a fiului său

Un fost star din wrestling a făcut dezvăluiri emoționante despre nașterea prematură a fiului său

De: Paul Hangerli 27/05/2026 | 00:30
Un fost star din wrestling a făcut dezvăluiri emoționante despre nașterea prematură a fiului său
Fostul star de Wrestling are un fiu, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pat McAfee și soția sa, Samantha, trec prin una dintre cele mai emoționante perioade din viața lor după nașterea băiețelului lor, Midas Robert McAfee. În spatele momentului fericit s-a ascuns însă o experiență dramatică, marcată de complicații severe în timpul sarcinii, o cezariană de urgență și zile tensionate petrecute la terapie intensivă neonatală.

Luni dimineață, fostul comentator și wrestler WWE a anunțat pe platforma X că Samantha a născut pe 22 mai, după ceea ce el a descris drept o „sarcină cu risc ridicat”.

Sarcină cu risc ridicat și cezariană de urgență

„Vă rugăm să ne ajutați pe @MrsMcAfeeShow, Mackenzie și pe mine să îl primim pe Midas Robert McAfee în familia noastră”, a scris acesta.

McAfee a explicat că medicii au fost nevoiți să intervină rapid după ce soția sa a dezvoltat preeclampsie severă. Fostul luptător de Wrestling a explicat:

„Din cauza faptului că Samantha a avut o sarcină cu risc ridicat și preeclampsie severă, s-a luat decizia de a face o cezariană de urgență vineri noapte”

Băiețelul s-a născut pe 22 mai, la ora 22:42, cântărind aproximativ 2,9 kilograme. McAfee a completat:

„Băiețelul nostru a venit oficial pe lume pe 22 mai, la ora 22:42, fiind o mică legendă care țipa, de 2,9 kilograme… 10 degete la mâini, 10 la picioare și o podoabă capilară completă”

Momente dificile după naștere

Bucuria nașterii a fost rapid umbrită de problemele medicale ale nou-născutului. Pentru că Midas s-a născut la 36 de săptămâni, medicii au decis că are nevoie de ajutor suplimentar pentru dezvoltarea plămânilor și adaptarea la viața din afara uterului.

La scurt timp după naștere, bebelușul a fost transferat la secția de terapie intensivă neonatală (NICU), unde a fost conectat la un aparat CPAP pentru respirație, alimentat prin sondă și monitorizat într-un incubator încălzit. Pat McAfee a mărturisit:

„Este puțin înfricoșător să îți vezi copilul conectat la atât de multe aparate serioase”

În timp ce Samantha se recupera după operația de cezariană, McAfee a făcut permanent drumuri între salonul soției și secția NICU, încercând să rămână optimist în ciuda stresului și a incertitudinii.

„Este un luptător”

În ciuda începutului dificil, McAfee spune că fiul său a demonstrat rapid că este „un luptător”.

După aproximativ 36 de ore petrecute la terapie intensivă neonatală, Midas a fost adus înapoi în salon, alături de părinții săi.

Acum, familia se pregătește să îl ducă acasă, unde îl va întâlni pe sora lui mai mare, Mackenzie.

În aceeași postare, McAfee a explicat și de ce a ales numele Midas pentru fiul său, inspirația venind încă din perioada liceului, când studia mitologia greacă. Starul american a povestit:

„Numele «Midas» este numele pe care am sperat să îl dau băiețelului meu, dacă aveam vreodată copii, încă din primul an de liceu, când doamna Nonnenberg ne-a predat mitologia greacă”

Fostul star WWE a explicat că legenda regelui Midas l-a fascinat încă din adolescență.

„Ca mulți alții, când vii dintr-un mediu modest, ideea că tot ceea ce atingi se transformă în aur a fost imediat atrăgătoare pentru mine. Dar, în lumea în care trăim, aurul vine doar dacă muncești enorm, ai puțin noroc și oameni extraordinari lângă tine.”

McAfee spune că numele reflectă valorile pe care el și Samantha vor să i le transmită copilului lor.

„Va fi un om valoros pentru societate, îi va trata pe ceilalți cu respect și va munci din greu pentru a-și ajuta comunitatea să își atingă propria formă de «aur».”

Retragerea din wrestling și un nou început

Nașterea lui Midas vine într-o perioadă de schimbări importante pentru Pat McAfee. În aprilie, acesta și-a anunțat oficial retragerea din wrestlingul profesionist, punând capăt unei colaborări de șapte ani cu WWE.

La începutul anului, McAfee spera că implicarea sa în victoria lui Randy Orton împotriva lui Cody Rhodes pentru titlul Undisputed WWE Championship îi va aduce succes și aprecierea fanilor. Totuși, apariția sa nu a fost bine primită de o parte dintre spectatorii WWE, în ciuda faptului că TKO, compania-mamă a WWE, considera că prezența lui va contribui la creșterea audienței și a vânzărilor pentru WrestleMania 42.

Acum însă, Pat McAfee pare pregătit pentru un nou rol important în viața sa: cel de tată.

CITEȘTE ȘI: Fiica lui Kim Basinger și Alec Baldwin a făcut anunțul neașteptat pe Instagram

 Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Finala Chefi la cuțite 2026. Cine este câștigătorul sezonului 17
Știri
Finala Chefi la cuțite 2026. Cine este câștigătorul sezonului 17
Carmen Harra, noi previziuni despre mariajul Andreei Bălan: „Ea a cărat traumele cu George în relația cu Victor”
Știri
Carmen Harra, noi previziuni despre mariajul Andreei Bălan: „Ea a cărat traumele cu George în relația cu Victor”
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui...
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un ONG a depus plângere penală
Gandul.ro
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan...
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un ONG a depus plângere penală
Gandul.ro
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un...
ULTIMA ORĂ
Finala Chefi la cuțite 2026. Cine este câștigătorul sezonului 17
Finala Chefi la cuțite 2026. Cine este câștigătorul sezonului 17
Carmen Harra, noi previziuni despre mariajul Andreei Bălan: „Ea a cărat traumele cu George în relația ...
Carmen Harra, noi previziuni despre mariajul Andreei Bălan: „Ea a cărat traumele cu George în relația cu Victor”
Codruța Filip, primele declarații despre viața amoroasă după divorțul de Valentin Sanfira: „Hai ...
Codruța Filip, primele declarații despre viața amoroasă după divorțul de Valentin Sanfira: „Hai să zicem un proces de vindecare”
Avea ordin de protecție și brățară electronică, dar a ucis-o pe mama fostei iubite
Avea ordin de protecție și brățară electronică, dar a ucis-o pe mama fostei iubite
Concurenta de la Survivor 2026 care și-a schimbat radical look-ul după terminarea filmărilor. Fanii ...
Concurenta de la Survivor 2026 care și-a schimbat radical look-ul după terminarea filmărilor. Fanii abia o mai recunosc
Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut”
Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut”
Vezi toate știrile