Un fost star din wrestling a făcut dezvăluiri emoționante despre nașterea prematură a fiului său

Pat McAfee și soția sa, Samantha, trec prin una dintre cele mai emoționante perioade din viața lor după nașterea băiețelului lor, Midas Robert McAfee. În spatele momentului fericit s-a ascuns însă o experiență dramatică, marcată de complicații severe în timpul sarcinii, o cezariană de urgență și zile tensionate petrecute la terapie intensivă neonatală.

Luni dimineață, fostul comentator și wrestler WWE a anunțat pe platforma X că Samantha a născut pe 22 mai, după ceea ce el a descris drept o „sarcină cu risc ridicat”.

Sarcină cu risc ridicat și cezariană de urgență

„Vă rugăm să ne ajutați pe @MrsMcAfeeShow, Mackenzie și pe mine să îl primim pe Midas Robert McAfee în familia noastră”, a scris acesta.

McAfee a explicat că medicii au fost nevoiți să intervină rapid după ce soția sa a dezvoltat preeclampsie severă. Fostul luptător de Wrestling a explicat:

„Din cauza faptului că Samantha a avut o sarcină cu risc ridicat și preeclampsie severă, s-a luat decizia de a face o cezariană de urgență vineri noapte”

Băiețelul s-a născut pe 22 mai, la ora 22:42, cântărind aproximativ 2,9 kilograme. McAfee a completat:

„Băiețelul nostru a venit oficial pe lume pe 22 mai, la ora 22:42, fiind o mică legendă care țipa, de 2,9 kilograme… 10 degete la mâini, 10 la picioare și o podoabă capilară completă”

Momente dificile după naștere

Bucuria nașterii a fost rapid umbrită de problemele medicale ale nou-născutului. Pentru că Midas s-a născut la 36 de săptămâni, medicii au decis că are nevoie de ajutor suplimentar pentru dezvoltarea plămânilor și adaptarea la viața din afara uterului.

La scurt timp după naștere, bebelușul a fost transferat la secția de terapie intensivă neonatală (NICU), unde a fost conectat la un aparat CPAP pentru respirație, alimentat prin sondă și monitorizat într-un incubator încălzit. Pat McAfee a mărturisit:

„Este puțin înfricoșător să îți vezi copilul conectat la atât de multe aparate serioase”

În timp ce Samantha se recupera după operația de cezariană, McAfee a făcut permanent drumuri între salonul soției și secția NICU, încercând să rămână optimist în ciuda stresului și a incertitudinii.

„Este un luptător”

În ciuda începutului dificil, McAfee spune că fiul său a demonstrat rapid că este „un luptător”.

După aproximativ 36 de ore petrecute la terapie intensivă neonatală, Midas a fost adus înapoi în salon, alături de părinții săi.

Acum, familia se pregătește să îl ducă acasă, unde îl va întâlni pe sora lui mai mare, Mackenzie.

În aceeași postare, McAfee a explicat și de ce a ales numele Midas pentru fiul său, inspirația venind încă din perioada liceului, când studia mitologia greacă. Starul american a povestit:

„Numele «Midas» este numele pe care am sperat să îl dau băiețelului meu, dacă aveam vreodată copii, încă din primul an de liceu, când doamna Nonnenberg ne-a predat mitologia greacă”

Fostul star WWE a explicat că legenda regelui Midas l-a fascinat încă din adolescență.

„Ca mulți alții, când vii dintr-un mediu modest, ideea că tot ceea ce atingi se transformă în aur a fost imediat atrăgătoare pentru mine. Dar, în lumea în care trăim, aurul vine doar dacă muncești enorm, ai puțin noroc și oameni extraordinari lângă tine.”

McAfee spune că numele reflectă valorile pe care el și Samantha vor să i le transmită copilului lor.

„Va fi un om valoros pentru societate, îi va trata pe ceilalți cu respect și va munci din greu pentru a-și ajuta comunitatea să își atingă propria formă de «aur».”

Retragerea din wrestling și un nou început

Nașterea lui Midas vine într-o perioadă de schimbări importante pentru Pat McAfee. În aprilie, acesta și-a anunțat oficial retragerea din wrestlingul profesionist, punând capăt unei colaborări de șapte ani cu WWE.

La începutul anului, McAfee spera că implicarea sa în victoria lui Randy Orton împotriva lui Cody Rhodes pentru titlul Undisputed WWE Championship îi va aduce succes și aprecierea fanilor. Totuși, apariția sa nu a fost bine primită de o parte dintre spectatorii WWE, în ciuda faptului că TKO, compania-mamă a WWE, considera că prezența lui va contribui la creșterea audienței și a vânzărilor pentru WrestleMania 42.

Acum însă, Pat McAfee pare pregătit pentru un nou rol important în viața sa: cel de tată.

