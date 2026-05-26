Carmen Harra, noi previziuni despre mariajul Andreei Bălan: „Ea a cărat traumele cu George în relația cu Victor”

Carmen Harra a făcut dezvăluiri neașteptate despre povestea de iubire dintre Andreea Bălan (41 de ani) și Victor Cornea (32 de ani)!

Celebra clarvăzătoare susține că artista traversează una dintre cele mai bune perioade din viața ei și că actualul partener ar fi omul care a reușit să îi vindece rănile lăsate de relația cu George Burcea.

Mai mult, clarvăzătoarea consideră că mariajul dintre cei doi are șanse reale să dureze și vorbește chiar despre echilibru, liniște și familie. Ea a explicat și de ce nu a mers căsnicia cu George Burcea.

„Ne întoarcem în 2016 când s-a căsătorit imediat și am spus că relația nu are cum să dureze. Lumea crede că am ceva personal sau să le spun ceva neplăcut. Eu fac calcule. Eu am făcut-o cu dorința să-i atrag atenția”, a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra, despre căsnicia Andreei Bălan cu George Burcea

Clarvăzătoarea a analizat apoi personalitatea Andreei Bălan și a spus că artista este genul de femeie care oferă totul într-o relație, chiar și cu riscul de a se pierde pe ea însăși.

„Dacă ne uităm la Andreea care este cifra 6, este o iubitoare, vrea să ducă tot greul în spate, iubește necondiționat. O romantică până la extrem, super dansatoare, este frumoasă”, a explicat Carmen Harra.

Despre relația dintre Andreea și George Burcea, Carmen Harra a spus că pasiunea a fost uriașă, însă problemele au venit rapid și au distrus totul.

„Cu George a fost o relație carmică, mare atracție. Ei îi lipsește cifra 8 și mă îngrijorează. George i-a adus această cifră și i-a suplimentat 8 și 9 care înseamnă balanță, echilibru, dar i-a dat și niște lecții mari”, a spus Carmen Harra.

Mai mult, aceasta a declarat că actorul nu ar fi reușit să ofere stabilitatea emoțională de care artista avea nevoie.

„Lui George lipsindu-i 2, care este iubirea, compasiunea, el nu s-a putut mula la acest mariaj. Lipsind această cifră o să dezvolte niște probleme emoționale, de agresivitate, de adicție. Relația lor s-a rupt în pofida faptului că a vrut familie. Relația asta s-a rupt din cauza lui”, a mai declarat ea.

În schimb, Victor Cornea ar fi exact opusul fostului soț al artistei. Carmen Harra a spus că tenismenul îi aduce Andreei liniștea și echilibrul pe care le-a căutat ani la rând.

„Victor având această cifra 2 îi aduce această armonie, această compatibilitate în relație, el vrea să o așeze, vrea să îi aducă pace, liniște și atunci Victor devine vindecarea de George”, a explicat ea.

Potrivit clarvăzătoarei, Andreea Bălan încă poartă urmele traumelor din trecut, însă relația cu Victor Cornea ar putea să îi schimbe complet viața.

„Ea a cărat traumele de George în relația cu Victor, iar el pentru că are aceste coordonate energetice poate să o aducă la starea de echilibru. Relația ei cu Victor poate să fie pe termen lung, pentru că nu mai are nevoie de încă o lecție dură, are nevoie să pună totul în ordine și să nu mai care totul pe umerii ei. Când cari prea mult se rupe balanța”, a spus Carmen Harra.

De ce relația cu Victor Cornea e diferită

Și asta nu e tot! Carmen Harra vede un viitor extrem de solid pentru cei doi și este de părere că mariajul lor are toate șansele să reziste ani buni.

„S-a căsătorit sub cifra 7, care este numărul lui Dumnezeu. Ei lipsindu-i această cifră, i-a dat o energie bună în această căsătorie. Fix așa funcționează când există o iubire necondiționată, încredere, sinceritate. Lucrurile acestea vor susține această relație și vor face să dureze și să vindece rănile trecutului”, a afirmat Carmen Harra.

Clarvăzătoarea a făcut și o previziune care sigur îi va bucura pe fanii artistei. Ea a spus că Victor Cornea este bărbatul ideal pentru Andreea Bălan.

„Acești 3 copii vor fi îngrijiți de amândoi. Cheia acestei căsnicii este disciplina, pacea și le va avea cu Victor. Sunt fericită pentru ea și am să-i dau vești foarte bune”, a încheiat Carmen Harra în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

