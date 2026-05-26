Concurenta de la Survivor 2026 care și-a schimbat radical look-ul după terminarea filmărilor. Fanii abia o mai recunosc

De: Emanuela Cristescu 26/05/2026 | 22:48
Bianca Stoica (Bibi) a revenit din jungla de la „Survivor România 2026” și a făcut un lucru la care nimeni nu se aștepta! Concurenta de la Antena 1 și-a schimbat complet look-ul imediat după terminarea filmărilor, iar fanii au rămas cu gura căscată când au văzut-o.

Tânăra pe care telespectatorii au urmărit-o luni întregi în Republica Dominicană a decis că este momentul pentru o transformare totală. Și-a făcut breton, și-a schimbat nuanța părului și a mers și la solar, iar rezultatul este complet diferit față de imaginea cu care publicul era obișnuit.

Bibi, de nerecunoscut după Survivor

Bibi a publicat imediat fotografiile pe rețelele de socializare, iar internetul a explodat. Comentariile au început să curgă în doar câteva minute, iar fanele au observat imediat schimbarea radicală. Mulți au spus că tânăra pare „o altă persoană”, în timp ce alții au comparat noua ei apariție cu cea a vedetelor internaționale.

Transformarea vine la scurt timp după experiența intensă trăită la „Survivor România 2026”, show-ul care a ținut telespectatorii lipiți de ecrane încă din luna ianuarie. La doar 19 ani, Bianca Stoica, cunoscută de toată lumea drept Bibi, a fost una dintre cele mai comentate concurente din competiție.

Tânăra a intrat în reality-show cu ambiții mari. Ea le-a promis fanilor, înainte de plecarea în Republica Dominicană, că va lupta până la capăt.

„Mă aflu în Republica Dominicană la cel mai tare reality show. Vreau să vă spun că va fi cel mai diferit și cel mai mișto sezon de Survivor. Urmăriți-mă într-un număr cât mai mare. Nu voi mai avea telefon și nu voi putea vedea și ști absolut nimic din acest moment. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele drăguțe de încurajare. Promit să nu vă dezamăgesc și să mă întorc învingătoare”, a scris Bianca Stoica înainte de începerea competiției.

Povestea de viață a lui Bibi de la Survivor

Dincolo de aparițiile TV și imaginile spectaculoase de pe internet, Bibi are și o poveste de viață impresionantă. Concurenta este studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport și practică sportul de mică. Atletismul, dansul și fotbalul au făcut parte din viața ei încă de la 4 ani.

Mai mult, tânăra deține și un record național la proba de 2.000 de metri obstacole, performanță care a transformat-o într-una dintre cele mai promițătoare sportive din generația ei.

Viața personală a lui Bibi nu a fost însă deloc simplă. După divorțul părinților, aceasta a fost crescută de bunica ei, iar sportul a devenit refugiul care a ajutat-o să treacă peste momentele grele.

