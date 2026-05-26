Ce a spus Maria Dumitru de la Survivor despre Lucian Popa. Cum l-a atacat pe concurent, după ce a nominalizat-o: „Nu avea propria lui părere”

După aproape patru luni petrecute în competiția Survivor 2026, Maria Dumitru a fost eliminată în urma unui duel disputat împotriva Biancăi Stoica și a Ramonei Micu. La scurt timp după plecarea din concurs, concurenta a avut mai multe replici acide la adresa lui Lucian Popa, cel care a nominalizat-o.

În consiliu, Ramona Micu și Bibi Stoica au ajuns la duel după ce fiecare a primit câte patru voturi din partea colegilor. A treia nominalizare i-a aparținut lui Lucian Popa, purtătorul colanului de imunitate, care a ales-o pe Maria Dumitru.

Fosta concurentă a spus că se aștepta la această decizie, amintind că, într-o ediție anterioară, chiar ea îl trimisese pe Lucian la duel atunci când deținea imunitatea. Maria Dumitru a susținut că acesta a fost influențat mult timp de opiniile celor din jur, însă în ultimele săptămâni și-ar fi schimbat atitudinea și ar fi început să joace după propriile reguli.

„Lucian, da, a trecut printre multe dueluri. Ce-i drept, două au fost, cumva, i s-a spus că trebuie să scoată pe cineva, că aveam încredere în el că poate să facă lucrul ăsta, dar am văzut că a început să se motiveze singur, trage și el din ce în ce mai mult, nu mai bagă gura lumii în seamă atât de mult (…) El nu avea propria lui părere, nu vreau să mai vorbesc despre el. Cred că i-a priit că a intrat de atâtea ori la duel”, a declarat Maria Dumitru.

Cu cine s-a înțeles Maria în timpul competiției

În competiție, Maria a legat o relație apropiată cu Andreea Munteanu. Cele două au descoperit că au locuit în trecut în același cămin din Deva, pe vremea când Andreea practica gimnastica, iar Maria făcea judo, lucru care le-a apropiat și mai mult pe parcursul emisiunii. „În momentul în care am intrat în competiție mai târziu, alături de Andreea, Marian și CAV, știam cumva că eu și cu Andreea vom ajunge mai departe. Chiar am vorbit. Nu știam că am stat împreună la cămin, în Deva, ea cu gimnastica, eu cu judo și, cumva, s-a creat o legătură între noi, chiar ne vedeam să ajungem cel puțin la unificare”, a declarat Maria Dumitru despre Andreea Munteanu.

