Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei

O veste bună vine pentru pensionarii români din partea Casei de Pensii și ANAF. O anumită categorie de seniori va fi scutită de CASS, chiar dacă au peste 3.000 de lei lunar la pensie. Anunțul a fost făcut chiar de oficiali.

Pensiile nu au mai fost indexate de peste doi ani. Acest fapt a dus la o scădere considerabilă a veniturilor pentru seniorii români. Cu toate acestea, Casa de Pensii și ANAF anunță noi schimbări importante. Mai exact, o categorie de pensionari va fi scutită de contribuția CASS, chiar dacă au pensie de peste 3.000 de lei. Cei care îndeplinesc criteriul trebuie să știe că vor fi exceptați la plată, doar dacă fac demersurile necesare.

Pensionarii scutiți de CASS

Situațiile neplăcute în rândul pensionarilor par că se adâncesc. După ce pensiile nu au fost indexate timp de doi ani, în luna august 2025, seniorii români au mai avut parte de o surpriză neașteptată. Cei care au venituri de peste 3.000 de lei trebuie să plătească contribuția CASS, mai exact 10%. Pensionarii au fost nemulțumiți de situație, așa că au acționat Guvernul în instanță. Ei au cerut eliminarea CASS aplicată pensiilor și returnarea sumelor deja reținute pentru contribuția la sănătate.

Totuși, până la găsirea unei soluții în acest caz, Casa Națională de Pensii Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au publicat în Monitorul Oficial un nou ordin. Este vorba de exceptarea la plată a unor anumiți pensionari. Mai exact, pensionarii care sunt stabiliți peste hotare și pot demonstra că sunt asigurați medical în țara de rezidență sau într-un alt stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Regatul Unit sau Confederația Elvețiană nu mai sunt nevoiți să plătească CASS pentru pensia din România.

Măsura îi vizează pe cei care primesc pensie din țara noastră, însă locuiesc într-un alt stat. Dacă un pensionar român îndeplinește această condiție, tot ce trebuie să facă este să urmeze procedura. Seniorii stabiliți în alte țări trebuie să dovedească că sunt asigurați medical, iar documentele necesare pentru asta sunt:

a)A1 – Certificat privind legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului;

b) PM/RO 101 – Certificat privind legislația aplicabilă;

c) MD/RO 101 – Certificat privind legislația aplicabilă;

d) E 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință sau documentul electronic structurat S041 – Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor – tip de risc asigurat: boală și maternitate;

e) QUE/ROU 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reședință în Québec;

f) SRB/RO 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.

