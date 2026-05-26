„Eu sunt ungur”, declarația care l-a costat funcția. Ce salariu avea Demeter Andras Istvan

Demeter Andras Istvan și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii. Decizia a venit în urma apariției unei înregistrări controversate în care folosea un limbaj trivial la adresa interesului național al României. Situația a adunat rapid reacții, inclusiv din partea liderilor UDMR, partidul din care făcea parte.

Declarația care l-a făcut pe ministru să demisioneze

Totul a pornit în momentul în care o înregistrare audio a apărut în mediul online. Demeter Andras Istvan se auzea folosind un limbaj nepotrivit la adresa interesului național al României, în perioada în care era anchetat de procurori pentru achiziționarea unui post de radio din Republica Moldova, în timp ce conducea Societatea Română de Radio.

Îmi bag (…) în interesul național! Pentru că eu sunt ungur!, este doar o parte din înregistrarea apărută pe rețelele de socializare.

Inițial, bărbatul nu a confirmat autenticitatea înregistrării. Mai mult decât atât, a cerut o expertiză tehnică pentru a stabili dacă este sau nu vocea sa. Reacțiile nu au întârziat să apară și a fost acuzat de sfidare directă la adresa României și a jurământului pe care l-a depus în momentul preluării mandatului. Presiunea din partea publicului și a liderilor UDMR l-a făcut să își dea demisia înainte de verdictul expertizei.

Ce salariu avea Demeter Andras Istvan

Funcția de ministru al Culturii este una dintre cele mai bine plătite poziții din administrația publică. Conform datelor publicate pe site-ul Guvernului, Demeter Andras Istvan avea un salariu de bază de 21.840 de lei lunar. Pe lângă salariul pe care îl avea prin prisma acestei funcții, averea sa din ultimul an a fost construită și în jurul altor activități din domeniul media, artistic și drepturi de autor conexe.

Așadar, el a încasat peste 103.000 de lei de la Societatea Română de Televiziune pentru funcția de bază, aproape 40.000 de lei din activitatea de actor la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj și încă aproximativ 44.000 de lei din cesiunea unor drepturi conexe dreptului de autor. Pe de altă parte, și soția sa a avut venituri anuale de aproximativ 90.000 de lei.

