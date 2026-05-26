A plecat spre Germania pentru un loc de muncă, dar a dispărut. Familia lui Doru trăiește un coșmar

De: Elisa Tîrgovățu 26/05/2026 | 10:49
Un bărbat din Moreni, județul Dâmbovița, plecat la muncă în Germania, este căutat de familie și de autorități după ce a dispărut fără urmă.

Acesta nu a mai putut fi contactat de aproape trei săptămâni. Lipsa oricărui semn din partea sa i-a alertat pe apropiați, care au sesizat autoritățile. Oamenii legii au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele dispariției și pentru a-l găsi pe bărbat.

Bărbatul are telefonul închis de câteva săptămâni

Doru Petolea, în vârstă de 44 de ani, este căutat de familie și poliție după ce a dispărut fără urmă în drum spre Germania.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta a plecat de la domiciliul său din municipiul Moreni, județul Dâmbovița, pe 5 mai 2026, având ca destinație Germania. După plecare, familia nu a mai reușit să ia legătura cu el, telefonul acestuia rămânând în permanență închis.

În lipsa oricărui semn de viață timp de mai multe săptămâni, apropiații au alertat Poliția Municipiului Moreni pe 25 mai 2026, semnalând dispariția.

Oamenii legii au făcut publice semnalmentele bărbatului pentru a cere sprijinul populației în vederea găsirii sale. Acesta are aproximativ 1,70 metri înălțime, 65 de kilograme, ochi albaștri, păr șaten și mai multe tatuaje. Ancheta este în desfășurare.

Autoritățile fac apel la cetățeni: orice informație care ar putea contribui la găsirea lui poate fi semnalată la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

