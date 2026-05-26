România, lovită de ploi după temperaturi de 33 de grade. Ce anunță meteorologii

După o perioadă în care valorile termice au fost mult peste normalul specific sfârșitului de mai, meteorologii anunță o schimbare importantă a vremii la nivelul întregii țări. Potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie, intervalul 26 mai – 21 iunie 2026 va fi marcat de episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Specialiștii avertizează că urmează zile cu fenomene meteo severe, caracterizate prin averse puternice, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, în unele zone cu aspect de vijelie. Schimbarea bruscă a vremii va afecta cea mai mare parte a țării, după un episod de căldură neobișnuită pentru această perioadă.

Meteorologii anunță că miercuri temperaturile maxime pot ajunge până la 33 de grade Celsius în vestul țării, însă de joi valorile termice vor scădea semnificativ, iar furtunile se vor extinde în majoritatea regiunilor.

Temperaturi de până la 33 de grade urmate de o răcire accentuată

Ziua de miercuri, 27 mai, va aduce o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă. Valorile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi vor fi așteptate în vestul țării, în special în zona Câmpiei de Vest.

Potrivit specialiștilor Administrația Națională de Meteorologie, acest episod de căldură va fi însă de scurtă durată. De joi, 28 mai, pătrunderea unor mase de aer rece va determina o scădere semnificativă a temperaturilor. Maximele nu vor mai depăși în multe regiuni 19–26 de grade Celsius.

Totodată, instabilitatea atmosferică se va accentua. Ploile torențiale și vijeliile vor afecta pe arii extinse mai multe zone ale țării.

Furtuni și averse în mai multe regiuni ale țării

Meteorologii avertizează că, odată cu răcirea vremii, vor fi semnalate fenomene tipice sezonului cald. Acestea vor fi caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină.

Cele mai afectate zone vor fi vestul, centrul și sudul țării. Însă episoade de instabilitate atmosferică pot apărea și în celelalte regiuni.

După acest episod de vreme severă, spre finalul săptămânii sunt prognozate din nou temperaturi în creștere.

Temperaturile cresc din nou la început de iunie

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, ultimele zile din mai și debutul lunii iunie vor aduce o ameliorare a vremii, cu valori termice peste mediile obișnuite ale perioadei.

În vestul, sudul și parțial centrul țării, maximele vor depăși din nou 25 de grade Celsius, în timp ce în zonele de câmpie din Banat, Crișana și Oltenia temperaturile pot ajunge chiar și până la 30 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în perioada 26–31 mai 2026

Potrivit estimărilor Administrația Națională de Meteorologie, valorile termice medii vor rămâne peste normalul perioadei în toate regiunile țării, cu accent pe jumătatea vestică.

În același timp, cantitățile de precipitații vor fi, în general, sub media obișnuită la nivel național. Totodată, ar putea apărea episoade izolate de instabilitate atmosferică, cu furtuni locale și averse intense.

