Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei (40 grade Celsius). Meteorologii, în alertă maximă

Sfârșitul lunii mai a adus temperaturi record în Europa, specifice mai degrabă mijlocului verii. Un dom de căldură s-a instalat în vestul și centrul continentului, iar acum masa de aer cald ajunge și în România. Meteorologii anunță temperaturi record pentru această perioadă. Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei.

Pentru sfârșitul lunii mai, acest val de căldură este unul istoric, care doboară recorduri. În weekendul trecut, temperaturi record au fost deja înregistrate în mai multe regiuni din Europa Occidentală. Țări precum Spania, Portugalia, Irlanda, Regatul Unit, Franța și Germania au avut parte deja de temperaturi extreme pentru această perioadă.

De exemplu, weekendul trecut, stațiile meteorologice au consemnat cea mai călduroasă zi de mai din Regatul Unit din ultimii 80 de ani, în Londra fiind înregistrată o temperatură de 32,3 grade. De asemenea, regiunile sudice și sud-vestice ale Portugaliei, Spaniei și Franței se confruntă cu maxime diurne extreme, de 35–38 °C.

În Italia s-au înregistrat duminică temperaturi de 31–34 grade, iar în Germania, în zona Alpilor și în unele părți ale Balcanilor valorile au fost de 30–33 de grade.

După ce a cuprins vestul și centrul continentului, masa de aer cald s-a deplasat spre regiunea mediteraneeană și Balcani. În România, efectele acestui dom de căldură se vor resimți direct în cursul acestei săptămâni.

Punctul culminant se va înregistra miercuri, 27 mai, când temperaturile urcă simțitor și depășesc pragul de 30 de grade. Spre deosebire de vestul Europei, unde domul a adus temperaturi extreme (izolat peste 35-40 °C), în România intensitatea este mai atenuată datorită unor curenți din nord-vest și din zona Marii Negre.

Totuși, miercuri, 27 mai, va fi cea mai caldă zi, cu maxime ce vor atinge 32-33 de grade Celsius la umbra în zonele de câmpie și disconfort termic ridicat din cauza umidității. Pentru România, acest episod de căldură este relativ scurt.

Începând de joi, 28 mai, domul de căldură se va retrage, lăsând loc unui front rece care va aduce o scădere bruscă a temperaturilor, vijelii și ploi torențiale spre weekend.

