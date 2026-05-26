Sile Cămătaru, la un pas să fie împușcat în Revoluția din 1989. Se instalase haosul în penitenciarele României comuniste

De: Simona Vlad 26/05/2026 | 08:00
"Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
Primul episod din documentarul „Cămătarii”, lansat pe Pro TV și VOYO, aduce în prim plan unele dintre cele mai dure povești despre Revoluția din 1989. Serialul urmărește viața familiei lui Nuțu Cămătaru, iar una dintre secvențe arată cum au trăit deținuții haosul din penitenciarele României comuniste.

În documentar sunt povestite momentele grele din zilele Revoluției, când deținuții credeau că urmează să fie eliberați. Nimeni nu le spunea nimic, iar lipsa cuvintelor a alimentat furia din celule. Oamenii au început să țipe pe la geamuri după mâncare și să vorbească despre revoltă. În camere se discuta de zor, iar mulți voiau să rupă ușile și să iasă cu forța.

O bancă de stejar a rupt gratiile penitenciarului

Sile Cămătaru a povestit cum banca pe care obișnuia să se antreneze a devenit obiectul care l-a scos din celulă. Banca era folosită înainte pentru antrenamente improvizate în celulă, însă în timpul revoltei a devenit armă. După câteva lovituri, gratiile au cedat și au căzut în curte. De acolo, tot ce a urmat a fost haos. Ușile au fost sparte, iar deținuții au început să iasă pe holuri și prin curtea penitenciarului.

„Jos Ceaușescu”, scris cu sânge pe frunte

Unii deținuți s-au urcat pe clădirea penitenciarului, în timp ce alții și-au făcut răni și au început să protesteze. Paul Nedeluș și-a tatuat pe frunte mesajul „Jos Ceaușescu”, folosindu-și propriul sânge. În jur se auzeau focuri de armă, iar aerul era plin de fum și miros de gloanțe. Inclusiv Nuțu Cămătaru s-a aflat în mijlocul puhoiului din penitenciar. La un moment dat, Sile, fratele acestuia, a fugit spre poarta penitenciarului. În haosul general, Sile Cămătaru a fost tras înapoi în ultimul moment, chiar înainte să fie împușcat.

”Cămătarii” poate fi urmărit în fiecare luni de la 23:30 pe Pro TV. Serialul este disponibil și pe VOYO.

Codin Maticiuc și Anghel Damian, dezvăluiri despre documentarea din spatele producției ”Cămătarii”: ”Avem judecători, trupe de intervenție, psihologi criminaliști”

Fostul șel al Poliției Capitalei, în producția ”Cămătarii”. Anghel Damian: ”A fost mai ușor să convingem oameni din lumea interlopă decât persoane din sistem”

