Acasă » Știri » Dezvăluire surprinzătoare în lumea muzicii rock: Caleb Shomo și soția sa se despart

Dezvăluire surprinzătoare în lumea muzicii rock: Caleb Shomo și soția sa se despart

De: Paul Hangerli 26/05/2026 | 08:10
Dezvăluire surprinzătoare în lumea muzicii rock: Caleb Shomo și soția sa se despart
Rockerul celebru a divorțat, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fleur Shomo a confirmat că mariajul său de aproape 14 ani cu solistul trupei Beartooth, Caleb Shomo, s-a încheiat, după ce artistul a făcut public faptul că este „un bărbat gay mândru”. Dezvăluirea a venit printr-un mesaj emoționant postat pe Instagram, în care muzicianul a vorbit despre anii de luptă interioară și despre dificultatea de a-și accepta sexualitatea.

La scurt timp, soția sa a transmis la rândul ei un mesaj sincer și dureros despre destrămarea relației lor.

Caleb Shomo și-a făcut publică orientarea sexuală

Solistul trupei Beartooth, Caleb Shomo, în vârstă de 33 de ani, a anunțat pe Instagram că este gay, după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu propria identitate. Artistul a scris:

„Au existat multe speculații în ultima vreme despre viața mea personală și simt nevoia să spun adevărul înainte ca asta să îi afecteze și mai mult pe cei pe care îi iubesc. Sunt un bărbat gay mândru. Este ceva ce încerc să înțeleg și să accept în viața mea de foarte mult timp.”

Artistul a explicat că ani la rând și-a reprimat sentimentele și a încercat să își ascundă emoțiile în spatele consumului de alcool:

„Am petrecut un deceniu îngropând aceste sentimente în alcool și, sincer, când am decis să renunț și să încerc să înțeleg de ce m-am simțit astfel atât de mult timp, asta m-a ajutat să mă împac cu sexualitatea mea”

Muzicianul a spus că speră ca acest proces să îl ajute să ajungă la iubirea de sine și să învețe să fie mândru de cine este cu adevărat.

Fleur Shomo: „Povestea noastră a fost una frumoasă. Acum s-a terminat”

La doar câteva ore după mesajul artistului, Fleur Shomo a publicat la rândul ei o declarație emoționantă pe Instagram.

Aceasta a confirmat că mariajul lor s-a încheiat, însă a subliniat că îl iubește și îl susține în continuare pe Caleb. Aceasta a mărturisit:

„Ultimele luni au fost extrem de confuze și dureroase pentru amândoi. Dar voi dori mereu să îl iubesc, să îl protejez și să îl susțin pe Caleb”

Fleur a mărturisit că a fost foarte dificil să își vadă partenerul trecând prin confuzie și suferință fără să știe cum să îl ajute.

„Nu îți dorești nimic mai mult pentru persoana iubită decât să fie bine. Dar în același timp te întrebi constant ce înseamnă asta pentru lumea ta și pentru durerea pe care o simți.”

„Îmi lipsește deja mai mult decât orice”

Fleur Shomo a vorbit și despre cei aproape 14 ani de căsnicie petrecuți împreună.

„Aproape 14 ani de căsnicie au fost minunați și plini de distracție, aventură și iubire. Nimeni nu va cunoaște vreodată mariajul nostru așa cum l-am cunoscut noi.”

Ea a adăugat că relația lor a fost una profundă și sinceră.

„Îmi lipsește deja mai mult decât orice soțul meu. Povestea noastră a fost una frumoasă. Iar acum s-a terminat.”

Mesajul lui Caleb pentru cei care se confruntă cu propriile temeri

La finalul mesajului său, Caleb Shomo le-a transmis un îndemn celor care se luptă cu propria identitate sau cu alte probleme emoționale.

„Fiți sinceri cu voi înșivă. Faceți munca grea în loc să îngropați totul cât mai adânc, așa cum am făcut eu.”

Artistul a avertizat că reprimarea sentimentelor poate răni atât persoana în cauză, cât și pe cei din jur.

„Să ții aceste lucruri în tine nu face decât să te rănească pe tine și pe cei din jur.”

CITEȘTE ȘI:  Kendall Jenner are iubit nou? Cu ce actor celebru a fost surprinsă în Hawaii, la micul dejun

 De la transfer de milioane la procese și divorț! Povestea dramatică a fotbalistului scoțian surprins acum în vacanțe de lux

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din Spania care oferă casă și loc de muncă. Cine poate profita de această șansă
Știri
Localitatea din Spania care oferă casă și loc de muncă. Cine poate profita de această șansă
Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze
Știri
Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările vecine
Mediafax
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările...
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”
Adevarul
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se...
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din...
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
S-a lansat prima electrică Ferrari: 1.050 CP și accelerație 0-100 km/h în 2,5 secunde
Promotor.ro
S-a lansat prima electrică Ferrari: 1.050 CP și accelerație 0-100 km/h în 2,5 secunde
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor...
ULTIMA ORĂ
Localitatea din Spania care oferă casă și loc de muncă. Cine poate profita de această șansă
Localitatea din Spania care oferă casă și loc de muncă. Cine poate profita de această șansă
Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze
Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze
Unde vezi la TV finala UEFA Conference League 2026: program complet și posturile care transmit meciul ...
Unde vezi la TV finala UEFA Conference League 2026: program complet și posturile care transmit meciul live
Nuțu Cămătaru, despre fuga din România și intrarea într-o Europă fără apărare: ”Doamne, ce-i ...
Nuțu Cămătaru, despre fuga din România și intrarea într-o Europă fără apărare: ”Doamne, ce-i aici? Raiul pe pământ?”
Două zodii au parte de o lună iunie spectaculoasă. Vin bani, noroc și vești bune pentru nativi
Două zodii au parte de o lună iunie spectaculoasă. Vin bani, noroc și vești bune pentru nativi
Cum s-a format clanul Cămătarilor și ce rol avea fiecare membru al familiei? Nuțu, relație specială ...
Cum s-a format clanul Cămătarilor și ce rol avea fiecare membru al familiei? Nuțu, relație specială cu mama lui
Vezi toate știrile