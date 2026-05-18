Kendall Jenner are iubit nou? Cu ce actor celebru a fost surprinsă în Hawaii, la micul dejun

De: Irina Maria Daniela 18/05/2026 | 08:10
Surpriză la Hollywood: Jacob Elordi și Kendall Jenner au fost surprinși luând micul dejun împreună în Hawaii. Cei doi au fost fotografiați împreună pe insula Kauaʻi și zvonurile unei posibile relații romantice au început să curgă. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Pe 15 mai, contul de Instagram DeuxMoi a publicat o serie de fotografii cu supermodelul în vârstă de 30 de ani și actorul din „Wuthering Heights”, în vârstă de 28 de ani. Cei doi au fost surprinși la restaurantul Nourish Hanalei de pe insula Kauaʻi, Hawaii, potrivit PEOPLE.

Contul DeuxMoi a publicat o imagine cu Jacob Elordi și una cu Kendall Jenner, în timp ce se plimba pe o proprietate. În secțiunea de comentarii, oamenii susțin că cei doi „arăta foarte drăguț împreună”.

Potrivit presei internaționale, cei doi au fost cazați la North Shore Preserve Resort și au fost văzuți luând cafea și făcând cumpărături la un magazin de vinuri. Apoi, pe 14 mai, cei doi au fost surprinși împreună în Los Angeles.

Zvonurile despre o posibilă relație între cele două vedete au apărut la finalul lunii aprilie. O sursă a mărturisit pentru PEOPLE că cei doi „petrec timp împreună și se cunosc mai bine în ultimele luni”.

Jacob Elordi și Kendall Jenner au fost văzuți discutând intens la petrecerea Vanity Fair, de după Oscaruri, și au apărut împreună în primul weekend de la Coachella. Niciunul dintre cei doi nu a comentat oficial zvonul unei relații amoroase.

Actorul din „Wuthering Heights” a fost cuplat cu Kaia Gerber, Zendaya, Joey King și, mai recent, cu Olivia Jade. Relația celor doi a început în decembrie 2021, cu apariții intermitente până în ianuarie 2026.

Kendall Jenner a fost recent cuplată cu Bad Bunny, relație care s-a încheiat în decembrie 2023, după mai multe împăcări și despărțiri. A mai avut o relație de doi ani cu Devin Booker, Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky și Harry Styles.

Într-un interviu pentru Vogue Australia, acordat în 2019, Jenner a spus că prieteniile și relațiile ei sunt „foarte speciale și foarte sacre”.

„Eu cred personal că aducerea lucrurilor în spațiul public le complică mult mai mult”, spune sora lui Kim Kardashian.

