Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fosta menajeră a lui Kylie Jenner o dă în judecată! Susține că a fost umilită și i s-au reținut salariile. Ce despăgubiri cere acum

Fosta menajeră a lui Kylie Jenner o dă în judecată! Susține că a fost umilită și i s-au reținut salariile. Ce despăgubiri cere acum

De: Daniel Matei 23/04/2026 | 22:10
Fosta menajeră a lui Kylie Jenner o dă în judecată! Susține că a fost umilită și i s-au reținut salariile. Ce despăgubiri cere acum
Kylie Jenner este dată în judecată de o fostă menajeră, care susține că a fost hărțuită și discriminată în timpul în care a lucrat pentru vedeta americană.

Angelica Hernandez Vasquez a depus o plângere împotriva Kylie Jenner Inc., Tri Star Services și La Maison Family Services vineri, susținând că a fost supusă unei „hărțuiri severe și continue” pe parcursul perioadei în care a lucrat pentru aceasta, potrivit Los Angeles Times.

Fosta menajeră a lui Kylie Jenner o dă în judecată

Potrivit documentelor depuse la instanță și obținute de The Times, Vasquez a lucrat pentru vedeta de reality TV din septembrie 2024 până în august 2025, iar încă din prima zi de muncă la reședința acesteia din Hidden Hills ar fi fost tratată cu „ostilitate și excludere” de către menajera-șefă, identificată doar ca Patsy, și de o altă angajată, superioară directă a acesteia, identificată ca Elsi.

Vasquez, care se declară o femeie de origine salvadoriană și practicantă a religiei catolice, susține că i-au fost atribuite în mod constant sarcinile mai neplăcute din activitatea de menaj și că a fost exclusă din echipa de curățenie. Potrivit plângerii, aceasta ar fi fost umilită de alți angajați și jignită pe criterii legate de rasă, țara de origine, religie și statutul său de imigrantă, mai arată sursa citată.

Cum ar fi fost umilită fosta angajată

Fosta menajeră a lui Jenner mai susține că a fost ridiculizată pentru accentul ei și umilită în mod repetat. Ea afirmă că supraveghetorii îi pocneau din degete în timp ce îi dădeau ordine, îi cereau să își verifice telefonul, făceau afirmații precum „catolicii sunt oameni îngrozitori” și o obligau să preia sarcinile altor angajați.

Potrivit documentelor depuse la instanță, Vasquez a reclamat aceste abuzuri după Ziua Recunoștinței din 2024, însă susține că, în urma sesizării, hărțuirea s-a intensificat. Ea mai afirmă că i-au fost reduse orele de lucru. Când a reclamat din nou situația în martie 2025, susține că o supervizoare a amenințat-o.

Deși vedeta din familia Kardashian-Jenner nu este acuzată personal de hărțuire sau alte comportamente nepotrivite în documentele depuse la instanță, Vasquez susține că pârâții nu i-au plătit integral salariul, au întârziat plățile, nu au achitat orele suplimentare și nu i-au decontat cheltuielile de serviciu, printre alte acuzații.

Vasquez solicită despăgubiri „sub forma salariilor neplătite, plăților pentru pauze de masă și odihnă, cheltuielilor de serviciu nerambursate, concediului medical neplătit și oricăror alte compensații reținute ilegal”.

Reprezentanții lui Jenner nu au comentat momentan acuzațiile.

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
