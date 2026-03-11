Familia Kardashian-Jenner se mărește din nou. Cine așteaptă încă un copil

Familia Kardashian-Jenner se mărește din nou. Brody Jenner a dezvăluit în weekend că el și soția sa, Tia Blanco, așteaptă al doilea copil împreună.

Cei doi au împărtășit vestea fericită într-o postare pe Instagram, duminică, 8 martie. În anunț, Blanco își arată cu mândrie burtica de gravidă, în timp ce fiica cuplului, Honey, în vârstă de 2 ani, se apleacă pentru a săruta burtica mamei sale. Jenner stă lângă ele, sărutând-o pe Blanco pe obraz, în timp ce ține în mână o fotografie cu ecografia făcută bebelușului său, scrie Yahoo.

„Micuța noastră Honey va fi soră mai mare în septembrie”, a scris Jenner în descrierea imaginii.

View this post on Instagram A post shared by BROSA (@brodyjenner)

Brody Jenner a anunțat că va fi tată pentru a doua oară

Vestea a stârnit un val de susținere în secțiunea de comentarii din partea mai multor membri ai celebrei familii Kardashian-Jenner. Sora lui Brody, Kylie Jenner, a reacționat cu o serie de emoji-uri cu inimioare albe, iar fratele mai mare, Brandon Jenner, a scris un mesaj entuziasmat.

Mama lui Jenner, Linda Thompson, și-a împărtășit și ea bucuria, scriind despre cum abia aștepta să țină în brațe un alt „bebeluș Jenner”. Kim Kardashian a intervenit și ea, adăugând o inimioară roșie în comentarii.

Brody și Blanco au devenit părinții lui Honey în iulie 2023. Cuplul s-a căsătorit ulterior în Malibu, în timpul unei ceremonii intime, vara trecută, înconjurați de prieteni apropiați și familie.

De când au devenit părinți, Jenner și Blanco au împărtășit frecvent în mediul online momente din viața de familie, postând adesea imagini din zilele petrecute la plajă, aventuri din timpul călătorilor și alte momente petrecute împreună cu fiica lor.

CITEȘTE ȘI:

Kendall Jenner, declarație controversată: „Sunt prea ocupată pentru a avea copii”. Ce priorități are acum vedeta

„Sosia” lui Kim Kardashian a murit! Bărbatul a fost găsit fără viață, într-o cameră de hotel. Ce a făcut cu câteva zile înainte

Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile s-au viralizat!