Margot Robbie, de nerecunoscut! Actrița e acuzată că folosește injecții pentru slăbit

Margot Robbie a devenit recent subiect de discuție intensă după ce a apărut vizibil mai slabă la un eveniment public, schimbarea sa fizică generând numeroase reacții online. Mulți internauți au speculat că actrița ar apela la injecții pentru slăbit, în timp ce alții au criticat modul în care este analizat constant aspectul ei fizic.

Apariția de la Paris a alimentat și mai mult comentariile, unii utilizatori sugerând că transformarea ar fi rezultatul unor tratamente pentru pierderea în greutate.

Margot Robbie, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil

În același timp, o parte a publicului a considerat că aceste acuzații sunt nefondate și nedrepte, subliniind că pot exista numeroase motive pentru schimbările de look ale unei persoane.

Unii internauți au amintit că, în trecut, Margot Robbie fusese criticată pentru kilogramele acumulate în timpul sarcinii, iar acum este judecată pentru că ar fi prea slabă, evidențiind presiunea constantă la care sunt supuse vedetele. Alții au pus accent pe faptul că o simplă schimbare de tunsoare poate modifica percepția asupra trăsăturilor feței.

Influencerul Audrey Victoria a declarat:

„Margot Robbie nu folosește injecții pentru slăbit. Este vorba de TUNSOARE. Toată lumea este convinsă că a slăbit dramatic sau că a apelat la chirurgia estetică, când de fapt este vorba de o tunsoare mai scurtă, cu textură naturală, care îi subțiază fața”.

Un make-up artist a contrazis însă această opinie, afirmând:

„Nu știu dacă o tunsoare poate reduce atât de mult volumul obrajilor. Lucrez ca artist de machiaj în industria cinematografică și conturul poate realiza doar atât.”

Margot Robbie se bucură de un success profesional remarcabil

Pe lângă discuțiile despre aspectul fizic, presa internațională a readus în atenție succesul profesional al actriței. Margot Robbie a primit 12,5 milioane de dolari în avans pentru rolul din „Barbie”, potrivit Variety, devenind unul dintre cei mai bine plătiți actori ai anului 2022.

Conform Celebrity Net Worth, averea sa este estimată la aproximativ 40 de milioane de dolari, rezultat al proiectelor cinematografice, colaborărilor cu branduri importante și investițiilor imobiliare.

Cariera lui Margot Robbie a început în Australia, în serialul „Vecini”, iar debutul la Hollywood a venit în 2013, cu „The Wolf of Wall Street”. De atunci, aceasta a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale, cu roluri în producții precum „Suicide Squad”, „I, Tonya” și „Bombshell”.

Filmul „Barbie”, lansat în 2023 și regizat de Greta Gerwig, o are în rol principal pe Margot Robbie, alături de Ryan Gosling, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp și Will Ferrell.

