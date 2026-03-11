Acasă » Știri » Revine Vacanța Mare?! Mugur Mihăescu a făcut anunțul despre show-ul de comedie: ”Nu a dispărut niciodată!”

Revine Vacanța Mare?! Mugur Mihăescu a făcut anunțul despre show-ul de comedie: ”Nu a dispărut niciodată!”

De: Simona Vlad 11/03/2026 | 22:20
Mugur Mihaescu/ sursă foto: Facebook
Mugur Mihăescu critică dur clasa politica! Prezent la Dan Capatos Show, deputatul AUR a lansat un atac frontal la adresa scenei politice din România. Fostul actor a vorbit despre tensiunile politice actuale și despre etichetele care, spune el, sunt aruncate constant în spațiul public, dar și despre revenirea show-ului Vacanța mare. CANCAN.ro are toate detaliile!

Mihăescu a declarat că în ultimii ani s-a creat un climat în care anumite persoane sunt transformate în „țapi ispășitori”, iar mesajele repetate ajung să fie crezute drept adevăr. Actorul spune că această strategie este folosită frecvent pentru a distrage atenția de la problemele reale ale românilor. Vezi emisiunea integrală aici!

„O să ne mai facă iar încă o dată pro-ruși, pro-iranieni, o să ne spună că suntem nu știu cum. Nu mai au ce să spună. Au găsit un bau-bau și vor să-l proiecteze ca bau-bau. Repetă o minciună până când speră că devine adevăr.”

Mugur Mihăescu a fost întrebat și despre proiectul care l-a consacrat, Vacanța Mare. Actorul a lăsat să se înțeleagă că spiritul celebrului show nu a dispărut niciodată, chiar dacă nu mai apare în aceeași formă pe scenă sau televiziune. Potrivit lui, umorul care l-a făcut celebru continuă astăzi în mediul online, unde publică frecvent comentarii ironice despre actualitatea politică. Postările sale adună, spune el, milioane de vizualizări.

„Dragul meu, Vacanța Mare nu a dispărut niciodată. Eu mi-am dăruit tot ce am putut să dăruiesc și cred că publicul a primit tot. Am milioane de vizualizări la postările pe care le fac. Sunt milioane și nu știu cum să-mi închidă gura. (…) Îmi place să fac politică cu zâmbetul pe buze. Toată lumea stă încruntată și foarte serioasă, dar în realitate nu spune nimic. Când zâmbești ai o stare de spirit pozitivă. Poți să te înțelegi cu celălalt și generezi încredere.”

Actorul a vorbit și despre nivelul mare de tensiune din societatea românească, despre care spune că l-a surprins chiar și pe el. Mugur Mihăescu ne-a spus că în spațiul public există astăzi mult mai multă ură decât în trecut.

„Nu am crezut că există atâta bătaie de joc și atâta ură. Este foarte multă ură și parcă este mai multă decât în alte perioade. Eu chiar nu am crezut că există atâta ură. Am crezut că oamenii sunt mai liniștiți, dar se pare că m-am înșelat.”

Mugur Mihăescu spune că, din punctul său de vedere, tăcerea de frica reacțiilor este unul dintre cele mai periculoase lucruri într-o societate democratică.

„Este din ce în ce mai greu să vorbești liber în vremurile astea. Dacă cineva acceptă să nu vorbească liber, atunci nu are caracter. Eu cred că trebuie să spui ce gândești, chiar dacă uneori deranjează. Altfel nu mai avem nicio dezbatere reală.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Milioane de oameni o urmăreau zilnic, dar acum e de nerecunoscut. Vedeta are 46 de ani

Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu! E însărcinată: ”Cel mai frumos cadou de Crăciun”

