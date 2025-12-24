Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu! E însărcinată: ”Cel mai frumos cadou de Crăciun”

Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu, chiar înainte de Crăciun! Actorul va deveni bunic pentru prima dată: fiica lui este însărcinată. Ivona a postat primele fotografii și a organizat petrecerea de gender reveal. Toate detaliile în articol.

Mugur Mihăescu trece print momente pline de emoție și bucurie. Perioada Sărbătorilor a venit cu vești mari pentru el și o stare ce nu poate fi cuprinsă în cuvinte: va deveni bunic. Fericirea i se poate citi clar în privire și din pozele postate de fiica lui, chiar din timpul petrecerii organizate de aceasta (VEZI ÎN GALERIE).

Mugur Mihăescu va deveni bunic

Ivona Gabura, fiica acestuia, va deveni mamă pentru prima oară. Vestea cea mare vine după ce tânăra și-a unit destinul cu cel al lui Vlad Gabura în luna septembrie a acestui an. Bucurie după bucurie în familia actorului!

Ivona și Vlad au spus marele „DA!” în luna iunie, alături de familie și apropiați, iar ceremonia religioasă a avut loc câteva luni mai târziu, în septembrie.

După aceste momente de neuitat din viața lor, cei doi au organizat petrecerea în care au anunțat sexul copilului. Ivona a postat primele fotografii de la eveniment și apare extrem de fericită alături de soț, dar și de tatăl ei, în timp ce ține ecografia în mână.

Cu toate că le-a împărtășit urmăritorilor ei acest moment, Ivona nu a dezvăluit încă și public sexul bebelușului și a păstrat suspansul. Viitori părinți au organizat o petrecere într-un cadru restrâns și au păstrat în familie marele secret legat de ce va fi: baiețel sau fetiță.

„Am ținut un secret. Cel mai frumos cadou de Crăciun”, a spus ea.

