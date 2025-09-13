Primele imagini cu fiica lui Mugur Mihăescu în rochie de mireasă! ”Lumea bună” și-a dat întâlnire la nunta Ivonei Mihăescu cu Vlad Gabura

Astăzi, fiica lui Mugur Mihăescu, trăiește unul dintre cele mai importante momente din viața ei și anume, cununia religioasă! Înconjurată de familie și o mulțime de invitați, Ivona a pășit spre altar cu emoții, într-un decor de poveste, la braț alături de bărbatul care o face fericită. CANCAN.RO are toate detaliile despre ceremonia fastuoasă!

În luna iunie, Ivona Mihăescu și partenerul ei au spus marele „DA” în fața ofițerului stării civile, iar astăzi, la 3 luni distanță, a avut loc cununia religioasă. Fiica lui „Garcea” și-a unit destinele cu alesul inimii sale, Vlad Gabura, iar CANCAN.RO a aflat detalii importante despre evenimentul special.

Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit!

Se anunță o nuntă ca în filme în Snagov! Ivona, fiica celebrului actor Mugur Mihăescu trăiește cele mai frumoase momente din viața ei. Sute de invitați, familia, prieteni apropiați și nume cunoscute din cercurile selecte ale Capitalei, au venit pentru a fi prezenți la ceremonia fastuoasă.

Ivona Mihăescu este o prezență discretă. Tânăra și-a construit o carieră solidă departe de camerele de filmat. Fiica celebrului actor este stabilită de mai mulți ani la Londra, acolo unde a urmat studii universitare la o instituție de prestigiu, remarcându-se prin seriozitate. Și totul pare să îi meargă ca pe roate, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, mai ales că a bifat astăzi unul dintre cele mai importante momente din viața ei: nunta!

Sute de invitați prezenți la nunta Ivonei Mihăescu

Ivona Mihăescu și soțul său au pus la punct chiar și cele mai mici detalii pentru ca evenimentul să fie unul de poveste. Tânăra a ales o rochie de mireasă de-a dreptul impresionantă, croită special pentru ea. Cu un voal lung și o coafură cât se poate de simplă și discretă, Ivona Mihăescu a radiat în această zi unică, alături de alesul inimii sale, care a îmbrăcat un costum elegant, completând imaginea de colecție a tinerilor proaspăt căsătoriți.

La evenimentul important sunt prezente sute de persoane, printre care și colegii de breaslă ai tatălui său. Axinte alături de soția lui, dar și mulți alți. Într-un filmuleț postat pe rețelele de socializare, observăm cum mama miresei este copleșită de emoții, iar socrul mic, Mugur Mihăescu se distrează la cote maxime!

CITEȘTE ȘI: Fiica lui „Garcea” s-a măritat și noi avem primele imagini! Cum a arătat Mugur Mihăescu ca socru mic

NU RATA: Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Am revenit la marea mea dragoste!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.