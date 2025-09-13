Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Am revenit la marea mea dragoste!”

Cristina Cioran a decis să ia totul de la zero: s-a mutat din București la Constanța, alături de mama sa, această hotărâre fiind luată chiar cu câteva săptămâni înainte ca tatăl celor doi copii ai săi să fie condamnat la 4 ani de închisoare. Dar după rău, vine bine, întotdeauna! Dacă pe plan personal lucrurile nu merg așa cum se aștepta, iată că pe plan profesional, fosta prezentatoare TV a primit o ofertă de nerefuzat în trustul Antena Group. Cristina Cioran a oferit primele și singurele declarații despre perioada prin care trece, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Miercuri, 10 septembrie 2025, Alex Dobrescu a fost condamnat la închisoare cu executare într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc. Fostul partener de viață al Cristinei Cioran a fost acuzat că ar fi vândut ilegal substanțe interzise și ar fi câștigat o sumă considerabilă de bani. Astfel, Tribunalul București a stabilit sentința: condamnare la 4 ani de închisoare și obligația de a plăti cheltuielile judiciare în valoare de 7.000 de lei. În tot acest timp, Cristina Cioran se focusează pe creșterea celor doi copii pe care îi are împreună cu Alex, dar și pe noul proiect care este exact ce avea nevoie în această perioadă tensionată.

Cristina Cioran, decizia care i-a schimbat viața

Cristina Cioran a devenit mamă pentru a doua oară la vârsta de 47 de ani, atunci când se aștepta mai puțin și se bucură din plin de această perioadă din viața ei, chiar dacă tatăl copiilor nu le poate fi alături. Actrița a oferit declarații emoționante pentru CANCAN.RO despre minunea care a venit în viața ei și care a ajutat-o să încheie războiul cu fostul partener:

„Este incredibil de frumoasă viața cu doi copii. E plină de provocări noi și de bucurii, dar și de nesiguranță și neliniște. Bebelușul este fantastic, este atât de bun și blând. Îmi aduce aminte de Ema când era bebeluș, la fel de bună si blândă. Pe vremea aceea, eu eram mult mai nesigură, fiind primul copil și credeam că va fi singurul. Dumnezeu a fost atât de bun, încât a apărut și Max. Cred că am manifest asta. Îmi doream al doilea copil, și eu și tatăl lor, nu credeam, însă ca se va mai întâmpla și iată că minunea s-a produs fix când mă așteptam mai puțin, în mijlocul unui scandal de proporții astronomice pentru mine. Aflarea veștii că sunt însărcinată iar, mi-a provocat așa o bucurie și liniște, încât am încheiat acea bătălie absurdă și am aruncat în univers doar gânduri bune și pozitive. Astfel, sunt mamă a doi! Am doi copii”, a declarat Cristina Cioran pentru CANCAN.RO

În vara acestui an, fosta prezentatoare TV a luat decizia de a se muta alături de mama ei, în Constanța, orașul său natal. Chiar dacă la început i-a fost destul de greu, acum simte că a luat cea mai bună decizie, atât pentru ea, cât și pentru cei mici.

„Uneori realizez că sunt singură, dar încerc să blochez acest gând, pentru că o am pe mama alături și câteva persoane dragi care sunt prezente în viața noastră. Inițial am venit în vacanța de Paște și am trăit așa o senzație intensă că nu vreau sa mă mai întorc, încât am spus cu voce tare și toate au început să se lege. Inițial m-am întristat că plec de unde mi-am dorit mereu sa locuiesc, nu am înțeles de ce am atât de mult bagaj, am tot amânat decizia, dar când am redescoperit Constanța, orașul meu natal, Dobrogea, regiunea aceasta minunată, am zis ca trebuie sa vorbesc despre asta.”, a mai spus Cristina Cioran despre mutarea în Constanța, pentru CANCAN.RO

Și cum totul în viață vine cu un scop, mutarea din București nu a fost doar un prilej de liniște pentru ea și copii, ci și o ocazie de a începe un nou proiect TV:

„Ca urmare, am început un proiect de travel și cooking, care se numește Dobrogea cu Gust, pentru Antena 3 Constanța. Emisiunea va fi difuzată în fiecare sâmbătă și duminică de la orele 11:00. Prima oprire este la Jurilovca, un loc de poveste în care arătăm frumsețea din jur, cunoaștem oameni și gătim împreună. Sunt foarte mandră ca am revenit la marea mea dragoste, televiziunea, și promit ca o sa auziți mult timp de mine. Singurul meu regret este că nu am putut face anumite lucruri la momentul respectiv, dar când mă gândesc mai bine, dacă făceam altfel, nu eram aici. Sunt foarte încântată că am colaboratori care îmi sprijină proiectele și sper din suflet să fiu pe măsura așteptărilor”, a dezvăluit vedeta în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Cristina Cioran, despre condamnarea lui Alex Dobrescu: „Îi ținem pumnii”

Cristina Cioran a vorbit deschis pentru CANCAN.RO despre condamnarea lui Alex Dobrescu. Se pare că această condamnare nu ar fi definitivă. Vedeta este îngrijorată pentru fiica ei, Ema, care este foarte atașată de tatăl ei, iar acum îi duce dorul:

„Încerc să depășesc anumite chestiuni care ma supără și mă întristează, sper ca Alex să depășească ușor această perioadă și să își reia relația cu copiii lui. Pentru Ema este grea distanța și lipsa tatălui, îi este dor de el, dar vorbesc la telefon și își declară dragostea unul altuia. În legătura cu acest proces în care este Alex, am înțeles că această condamnare nu este definitivă, deci îi ținem pumnii să fie cum își dorește. Când am plecat la drumul ăsta, noi doi, nu mi-am imaginat că se va ajunge aici! Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru acești copii, pentru că au fost făcuți din dragoste! Că nu am știut noi să gestionăm anumite situații… asta este. Am fost mereu deschisă și am vorbit despre ce se întâmplă, am crezut că este de datoria mea, ca persoană publică să vorbesc, așadar nu ma feresc nici acum! Important este că sunt mandră și fericită de ceea ce am și mă voi lupta mereu pentru copiii mei, sănătatea lor și a noastră! Așa cum a spus și Preaînaltul Părinte Teodosie: suntem binecuvântați!”, a declarat Cristina Cioran, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

