Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”

Saveta Bogdan, în vârstă de 79 de ani, declară că se confruntă cu dificultăți financiare, pe fondul creșterii facturilor la energie și al scumpirii alimentelor. Cântăreața de muzică populară spune că veniturile îi permit cu greu să acopere cheltuielile zilnice și face referire la situația economică actuală. În ciuda problemelor, ea continuă să sprijine persoane din comunitate, oferind alimente vecinilor și bisericii, și afirmă că realitatea socială din România este una dificilă.

Saveta Bogdan, disperată din cauza facturilor, trimite un mesaj dur politicienilor

Celebra cântăreață de muzică populară mărturisește că scumpirile din acest an au epuizat-o. Ea a spus cât trebuie să plătească la curent după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi:

„La mine în casă e frig iarna, locuiesc într-un bloc mai vechi, de pe Calea Moșilor, aici în fiecare an ne opresc apa caldă. Cam de trei zile ne-au mai dat drumul, caloriferele sunt însă doar călduțe. Prin urmare, mai bag în priză un radiator, ca să mă încălzesc, mai ales când fac baie, ca să nu răcesc. Anul trecut, mi-a venit de plată la curent suma de 300 de lei, acum am vreo 700 de lei, deci mai mult decât dublu. În acest moment nu am bani, voi achita după ce iau pensia din ianuarie, acum am cheltuit banii ca să fac și eu ceva de mâncare, pentru Sărbători”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

Generozitatea ei nu se oprește aici. Saveta pregătește cozonaci, cârnați, caltaboși, sarmale și piftie, pe care le împarte vecinilor și la biserică. „Zilele acestea fac cozonaci, cârnați, caltaboși, sarmale și piftie. Apoi împart pachete prin bloc, am prietene cu probleme financiare. Împart și la biserică, pentru sufletul părinților, fraților morți și bunicilor”, a povestit artista.

Furia artistei se îndreaptă spre politicieni. „Le doresc sănătate, dar să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic. Ei ies pe străzi să vadă cum cerșesc oamenii? Am fost prin piața Obor și am văzut oameni bine îmbrăcați care cerșesc. E îngrozitor să nu ai bani să te hrănești! Am trăit și eu vremuri grele. Am vrut să cumpăr niște beculețe pentru brad, dar nu mai aveam bani. Mi le-a dat nea Toni, vânzătorul, gratuit, de milă”, a mai povestit Saveta pentru aceeași sursă.

