Acasă » Știri » Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”

Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”

De: Redacția CANCAN 21/12/2025 | 18:58
Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”
Sursa foto: Facebook

Saveta Bogdan, în vârstă de 79 de ani, declară că se confruntă cu dificultăți financiare, pe fondul creșterii facturilor la energie și al scumpirii alimentelor. Cântăreața de muzică populară spune că veniturile îi permit cu greu să acopere cheltuielile zilnice și face referire la situația economică actuală. În ciuda problemelor, ea continuă să sprijine persoane din comunitate, oferind alimente vecinilor și bisericii, și afirmă că realitatea socială din România este una dificilă.

Saveta Bogdan, disperată din cauza facturilor, trimite un mesaj dur politicienilor

Celebra cântăreață de muzică populară mărturisește că scumpirile din acest an au epuizat-o. Ea a spus cât trebuie să plătească la curent după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi:

„La mine în casă e frig iarna, locuiesc într-un bloc mai vechi, de pe Calea Moșilor, aici în fiecare an ne opresc apa caldă. Cam de trei zile ne-au mai dat drumul, caloriferele sunt însă doar călduțe. Prin urmare, mai bag în priză un radiator, ca să mă încălzesc, mai ales când fac baie, ca să nu răcesc. Anul trecut, mi-a venit de plată la curent suma de 300 de lei, acum am vreo 700 de lei, deci mai mult decât dublu. În acest moment nu am bani, voi achita după ce iau pensia din ianuarie, acum am cheltuit banii ca să fac și eu ceva de mâncare, pentru Sărbători”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

Generozitatea ei nu se oprește aici. Saveta pregătește cozonaci, cârnați, caltaboși, sarmale și piftie, pe care le împarte vecinilor și la biserică. „Zilele acestea fac cozonaci, cârnați, caltaboși, sarmale și piftie. Apoi împart pachete prin bloc, am prietene cu probleme financiare. Împart și la biserică, pentru sufletul părinților, fraților morți și bunicilor”, a povestit artista.

Furia artistei se îndreaptă spre politicieni. „Le doresc sănătate, dar să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic. Ei ies pe străzi să vadă cum cerșesc oamenii? Am fost prin piața Obor și am văzut oameni bine îmbrăcați care cerșesc. E îngrozitor să nu ai bani să te hrănești! Am trăit și eu vremuri grele. Am vrut să cumpăr niște beculețe pentru brad, dar nu mai aveam bani. Mi le-a dat nea Toni, vânzătorul, gratuit, de milă”, a mai povestit Saveta pentru aceeași sursă.

Citește și:

Din ce bani trăiește Saveta Bogdan în fiecare lună. Pensia pe care o primește artista după recalculare

 

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure
Știri
Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure
Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: ”Cu așa părinți”
Știri
Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: ”Cu așa părinți”
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din...
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure
Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure
Carmen Vijelie, shopping compulsiv cu accent pe „dedesubturi”. Îmbrăcată full Chanel, ...
Carmen Vijelie, shopping compulsiv cu accent pe „dedesubturi”. Îmbrăcată full Chanel, nu neglijează detaliile
Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: ”Cu așa părinți”
Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: ”Cu așa părinți”
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 13 secunde: Le puteți găsi pe toate? Foarte puțini o văd ...
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 13 secunde: Le puteți găsi pe toate? Foarte puțini o văd pe cea de-a treia
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care ...
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care mulți români o fac
Vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița. Rețeta măicuței Marina
Vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița. Rețeta măicuței Marina
Vezi toate știrile
×