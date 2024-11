Din ce bani trăiește Saveta Bogdan în fiecare lună. Pensia pe care o primește artista după recalculare

Saveta Bogdan are o carieră impresionantă, pentru că toată viața ei a fost pe scenă. Fie că a cântat la spectacole, fie la evenimente private, interpreta de muzică populară s-a ales cu bani frumoși. Solista nu excelează la capitolul finanțe, dar nici rău nu stă. „Se descurcă”, așa cum a mărturisit chiar ea de curând. Are o pensie bunicică, ce-i permite un trai decent. Sigur, pe lângă banii pe care-i mai face de la cântări. Câți bani primește de la stat lunar? Suma a crescut după recalculare!

Saveta Bogdan ia parte în continuare la diverse evenimente, unde merge să cânte cu mare drag. Solista de muzică populară câștigă bani frumoși și duce un trai decent lună de lună. Pe lângă banii cu care se alege de la cântări, aceasta primește și o pensie bunicică. În urmă cu doi ani, interpreta spunea că primește de la stat nu mai puțin de 1200 de lei, o sumă modică pentru orice pensionar român. Odată cu recalcularea pensiilor, treburile s-au schimbat.

Saveta Bogdan primește lună de lună 3000 de lei. Cântăreața spune că se descurcă cu banii pe care-i primește, plus cu ce mai câștigă de la spectacolele și evenimentele unde este invitată să cânte. Vedeta muzicii populare spune că este „bine, sănătoasă” și dă de înțeles că nu duce lipsă de nimic. Chiar dacă nu are o pensie de „100 de milioane”, aceasta duce un trai decent.

”Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă. Nu am o pensie de 100 e milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc. Nici să mă mărit să mă aflu în treabă”, a dezvăluit Saveta Bogdan, în emisiunea prezentată de Mădălin Ionescu.