Ultima oră! Incendiu la Spitalul Fundeni din București. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

În această dimineață, un incident de securitate la nivelul infrastructurii critice a atras atenția în București. Spitalul Fundeni, unul dintre cele mai importante centre medicale din țară, se confruntă cu un incendiu la un generator electric de rezervă, fără ca pacienții sau personalul să fie afectați.

Un incendiu a izbucnit la generatorul electric de rezervă amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire. Echipajele ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea focului, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă preventiv. Generatorul afectat era de rezervă, iar unul dintre corpurile spitalului a rămas temporar fără curent până la remedierea situației.

Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD și un container cu generator electric. Incendiul a fost localizat, iar intervenția continuă pentru lichidarea completă a flăcărilor și eliminarea oricărui risc. Autoritățile confirmă că nu au fost înregistrate victime, iar situația este sub control.

