Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de la Mireasa

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 23:07
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș /Foto: Instagram

A trecut un an de când Andrei Perneș s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 28 de ani, în urma unui tragic accident rutier. Deși timpul a trecut, familia încă nu poate accepta pierderea. Omagiul adus de familia lui Andrei Perneș, la un an de la tragedie.

Andrei Perneș devenise cunoscut publicului larg după participarea sa la show-ul matrimonial Mireasa, unde a cucerit inimile telespectatorilor. A fost unul dintre cei mai apreciați concurenți și a reușit să ajungă în finala sezonului 5 alături de fosta sa soție, Sabrina. Avea toată viața înainte, însă a sfârșit tragic.

Fostul finalist al sezonului 5 Mireasa a murit în data de 19 februarie, în urma unui accident rutier. Impactul a fost puternic, iar Andrei nu a mai avut nicio șansă.

Familia lui Andrei Perneș, gest sfâșietor la un an de la tragedie

Ieri, 19 februarie, s-a împlinit un an de la moartea tragică a lui Andrei Perneș. Cu această ocazie, familia i-a adus un omagiu regretatului concurent de la Mireasa. Mama, tatăl și sora lui Andrei au mers la locul de veci al tânărului, unde au depus mai multe flori și candele. Cu sufletele încărcate de durere, cei trei și-au amintit de cel pe care l-au pierdut.

Familia lui Andrei Perneș, gest sfâșietor /Foto: Instagram

De asemenea, Andrada, sora lui Andrei Perneș a postat în mediul online o fotografie de pe vremea când familia lor era întreagă. Imaginea a fost însoțită și de un mesaj sfâșietor.

„1 an fără tine, fratele meu iubit. Îmi e atât de dor de tine”, a scris Andrada Perneș, în mediul online.

Sora lui Andrei Perneș, mesaj sfâșietor /Foto: Instagram

Familia lui Andrei Perneș, strigăt de revoltată

Recent, familia lui Andrei Perneș și-a strigat revolta în mediul online. Aceștia au aflat că Sabrina, fosta soție a regretatului Andrei Perneș a aruncat la gunoi toate amintirile pe care le avea cu fostul soț. Un străin le-a găsit și a contactat familia pentru ca rudele să intre în posesia lucrurilor.

„Amintiri aruncate la gunoi, la propriu. Așa arată ani de relație și căsnicie , durere și doliu, dar și acea victimizare în mediul online doar pentru a demonstra lumii cât l-a iubit și cât de greu îi este.

Având în vedere că am încercat să luăm legătura cu tine, dar nu am reușit, fac acest mesaj pentru a-ți mulțumi că am reușit să intrăm în posesia acestor amintiri aruncate de tine în pubela de gunoi și găsite de un om străin nouă, pe care nu l-a lăsat inima să le lase în tomberon”, a declarat sora lui Andrei Perneș.

