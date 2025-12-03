Acasă » Știri » Adevărata cauză a morții lui Andrei Perneș. Sora lui rupe tăcerea, la 9 luni de la tragedie: ”Nu a fost suicid!”

Adevărata cauză a morții lui Andrei Perneș. Sora lui rupe tăcerea, la 9 luni de la tragedie: ”Nu a fost suicid!”

De: David Ioan 03/12/2025 | 17:08
Adevărata cauză a morții lui Andrei Perneș. Sora lui rupe tăcerea, la 9 luni de la tragedie: ”Nu a fost suicid!”
Foto: Instagram
Andrei Perneș, fost concurent al emisiunii „Mireasa”, și-a pierdut viața într-un accident rutier produs pe 19 februarie 2025, în localitatea Bunești, județul Cluj. Tânărul, în vârstă de 28 de ani, urma să împlinească 29 de ani luna următoare.

Acesta a pierdut controlul maşinii, ieşind de pe carosabilul și izbindu-se de un parapet. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Andrei Perneș și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier

La nouă luni de la tragedie, sora lui, Andrada, a făcut mărturisiri emoționante despre ultimele momente ale fratelui ei. Aceasta a explicat că accidentul nu a fost cauzat de viteză sau de o manevră bruscă, ci de oboseala acumulată.

„Nu a fost vorba de suicid, nu era capabil de asta. La fel și telefonul. Într-adevăr, e posibil să fi avut și telefonul, doar că nu îl folosea. Ca niciodată, nu înțeleg ce și cum, el era foarte obosit, a adormit la volan. Nu a fost distras neapărat de telefon, ci a adormit la volan”, a spus Andrada Perneș.

Potrivit acesteia, fratele său a făcut două opriri pe drum, ultima cu doar șase minute înainte de accident. În acel moment nu și-a mai pus centura de siguranță, lucru care i-a redus șansele de supraviețuire.

„El a avut două opriri pe parcursul drumului, iar ultima oprire a avut-o cu 6 minute înainte să facă accidentul și nu și-a mai pus centura. Ăsta a fost și motivul principal pentru care eu tind să cred că nu a mai avut nicio șansă. Dacă avea centura, poate supraviețuia. Noi am vorbit și cu cei care erau în spatele lui cu mașinile și au spus că mergea cu viteza normală și deodată a ieșit lin de pe drum și a intrat într-un parapet”, a mai declarat sora lui Andrei.

De asemenea, martorii au confirmat că tânărul circula cu viteză normală și nu a făcut nicio manevră riscantă înainte ca mașina să iasă de pe carosabil.

Semnele misterioase care îi dau putere surorii lui Andrei

Andrada a povestit că, după tragedie, simte că fratele ei îi trimite semne, lucru care îi aduce alinare.

„Am primit semne de la el. Îl visez destul de des, în doar două vise a și vorbit cu mine, iar în rest e doar prezent, ceea ce îmi arată că este lângă mine. A fost o situație chiar la o săptămână sau două după înmormântare”, a mărturisit aceasta.

Sora lui Andrei a mai relatat un episod petrecut la scurt timp după înmormântare, când, aflată pe drum, a simțit că mașina i-a transmis un mesaj inexplicabil.

„După două săptămâni, m-am oprit în același loc și am vorbit puțin cu el, de fiecare dată când trec pe acolo mă opresc. Știu că am stat puțin, iar când am pornit mașina, m-am uitat către cer și am zis Te iubesc. Drumul pe care mergeam era lung, fără niciun obstacol, și brusc s-au aprins în bord indicatoarele, mașina a început să sune și să frâneze automat, deși nu era nimic în față. A fost un semn de la el”.

Familia lui Andrei încă nu reușește să accepte pe deplin pierderea.

„Sunt nicicum. Noi încă nu conștientizăm cu adevărat ce s-a întâmplat, în continuare avem în minte că el este la Cluj. Așa zice și mama mereu: Andrei e la Cluj. Pentru noi e foarte greu să acceptăm că nu mai e, deși mergem aproape în fiecare zi la el la cimitir, tot nu conștientizăm complet. El locuia în mare parte la Cluj. Venea destul de des acasă, dar pentru el Clujul era acasă. E greu, dar noi nu percepem pe deplin ce s-a întâmplat. Stăm, plângem, apoi ne revenim, e foarte ciudat ce simțim”, a povestit sora lui.

Andrei Perneș era cunoscut pentru energia sa și pentru relația cu Sabrina, cu care s-a căsătorit în cadrul emisiunii „Mireasa”. Cei doi s-au despărțit însă cu câteva luni înainte de accident. Tragedia a lăsat în urmă o familie îndurerată și prieteni care încă nu pot înțelege pe deplin pierderea.

