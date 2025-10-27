Acasă » Știri » Primele imagini de la mormântul lui Andrei Perneș, fostul concurent de la Mireasa. Cine îl vizitează zilnic

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 18:18
Andrei Perneș/Sursa foto: Facebook (Andrei Perneș)

Au trecut 8 luni de la moartea lui Andrei Perneș, dar sora lui este în continuare devastată și alege să îi mențină amintirea vie în mediul online. Aceasta i-a pregătit, alături de familie, un loc de veci și a fost atentă la fiecare detaliu. Primele imagini au fost postate în mediul online. Vezi în articol!

Andrei Perneș și-a pierdut viața pe data de 19 februarie 2025 într-un accident rutier grav. Fostul concurent de la Mireasa se afla la volanul mașinii sale atunci când a pierdut controlul autoturismului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Mașina a fost grav avariată, iar Andrei a rămas blocat între fiare. Din păcate, echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic.

Primele imagini de la mormântul lui Andrei Perneș

Fostul concurent de la Mireasa a fost înmormântat în comuna natală, în Zalău, acolo unde familia i-a construit un cavou demn de amintirea lui. După opt luni de la tragedie, sora lui Andrei Perneș a postat primele imagini cu locul de veci al fratelui ei.

Crucea este gravată cu o imagine cu Andrei Perneș, iar mormântul este acoperit cu o placă pe care se află o carte cu un mesaj emoționant.

”Plecat prea devreme, dar lăsând în urmă lumina, zâmbete și amintiri neprețuite. Un suflet vesel, plin de viață, care va rămâne nemuritor în inimile noastre”, este mesajul scris pe mormânt.

Mormântul lui Andrei Perneș. Sursă: social media

Sora lui Andrei Perneș a mărturisit în urmă cu ceva timp că întreaga familie nu a reușit să își revină după șocul suferit. Ea merge zilnic la mormântul lui Andrei și mărturisea că nu poate să accepte că nu îl va mai vedea niciodată.

”Noi încă nu conștientizăm cu adevărat ce s-a întâmplat, în continuare avem în minte că el este la Cluj. Așa zice și mama mereu: ”Andrei e la Cluj”. Pentru noi e foarte greu să acceptăm că nu mai e, deși mergem în fiecare zi la el la cimitir, tot nu conștientizăm complet”, a spus ea.

