Mama lui Andrei Perneș este devastată, la 6 luni de la moartea fiului său. Gestul ei te va emoționa profund

De: Irina Vlad 27/08/2025 | 18:35
Mama lui Andrei Perneș este devastată, la 6 luni de la moartea fiului său/ sursă foto: social media

Au trecut 6 luni de la moartea lui Andrei Perneș. Fostul concurent de la Mireasa și-a găsit sfârșitul într-un tragic accident rutier petrecut cu doar câteva zile înainte de ziua lui de naștere. Mama tânărului de 28 de ani nu se poate obișnui cu gândul că nu își va mai vedea fiul niciodată. În speranța că i se va mai alina dorul de copilul ei, Valeria Perneș a făcut un gest emoționant. 

Andrei Perneș și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Nenorocirea a avut loc în dimineața zilei de 19 februarie, pe raza localității Bunești din Cluj. Tânărul de 28 de ani se afla la volanul mașinii sale, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Autoturismul a fost grav avariant, iar Andrei a rămas blocat între fiarele contorsionate. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Rănile suferite i-au fost fatale.

Valeria Perneș, gest emoționant la 6 luni de la moartea fiului ei, Andrei Perneș

Au trecut 6 luni de la nenorocirea în care fostul concurent de la Mireasa și-a pierdut viața. Moartea prematură și fulgerătoare a lui Andrei a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au iubit, în special a mamei sale. Valeria Perneș își plânge fiul zilnic, iar singurele momente ce îi mai alină dorul sunt cele în care privește fotografiile cu băiatul ei.

Recent, femeia a publicat pe o rețea de socialziare un colaj cu mai multe imagini în care apare alături de Andrei. Pe fundal, mama tânărului a lăsat să cânte o melodie ale cărei versuri exprimă dorul de fiul ei.

Andrei Perneș și mama lui, Valeria Perneș/ sursă foto: TikTok

Recent, în cadrul unui interviu, sora lui Andrei a mărturisit că întreaga familie încă nu a reușit să își revină din șocul suferit. Atât ea, cât și mama ei încă trăiesc cu impresia că tânărul de 28 de ani este la Cluj și – din clipă în clipă – așteaptă să-l reîntâlnească. Deși merge aproape zilnic la mormântul fratelui ei, Andrada recunoaște că încă nu realizează că nu îl va mai vedea niciodată pe Andrei.

”Noi încă nu conștientizăm cu adevărat ce s-a întâmplat, în continuare avem în minte că el este la Cluj. Așa zice și mama mereu: ”Andrei e la Cluj”. Pentru noi e foarte greu să acceptăm că nu mai e, deși mergem în fiecare zi la el la cimitir, tot nu conștientizăm complet.

El locuia în mare parte la Cluj, venea destul de des acasă, dar pentru el Clujul era acasă. E greu, dar noi nu percepem pe deplin ce s-a întâmplat. Stăm, plângem, apoi ne revenim, e foarte ciudat ce simțim”, a spus sora lui Andrei Perneș pentru spynews.ro.

Sabina și-a refăcut viața la 6 luni după moartea lui Andrei Perneș. L-a arătat tuturor pe noul iubit

Care ar fi fost cauza pentru care Andrei Perneș a pierdut controlul mașinii sale. Martorii rup tăcerea: „A zburat. Am văzut SUV-ul ăla…”

 

