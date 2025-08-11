Sabina și-a refăcut viața la 6 luni după moartea lui Andrei Perneș. L-a arătat tuturor pe noul iubit

Sabina Imbrea, fosta concurentă de la Mireasa, și-a refăcut viața la 6 luni după moartea lui Andrei Perneș. Tânăra a suferit enorm atunci când fostul ei iubit s-a stins din viață, dar acum se pare că a reușit să meargă mai departe. Mai mult decât atât, ea a ținut să le arate tuturor noul ei partener.

În data de 19 februarie, un accident cumplit a avut loc în apropierea localității Bunești, Cluj. Andrei Perneș se afla la volanul unui BMW închiriat, când a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În ciuda intervenției rapide a echipelor de salvare, impactul puternic i-a fost fatal. Fostul concurent de la Mireasa a lăsat multă durere în urma sa. Sabina s-a numărat printre cele mai afectate persoane, însă acum a reușit să meargă mai departe.

Sabina s-a afișat cu un nou iubit, la 6 luni de la moartea lui Andrei Perneș

Andrei Perneș, tânărul de 28 de ani care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Cluj, a participat în sezonul 5 al show-ului matrimonial Mireasa. Atunci, el a intrat în emisiune, sperând că o să își găsească jumătatea. Nu a durat mult până când concurentul a întâlnit-o pe Sabina, o tânără extrem de frumoasă. De altfel, la finalul emisiunii de pe Antena 1, cei doi s-au căsătorit și au plecat împreună acasă.

Sabina a suferit enorm după moartea lui Andrei Perneș. Ea a avut parte de un adevărat șoc atunci când a auzit vestea tragică. Ei bine, la 6 luni distanță, tânăra a găsit puterea de a merge mai departe. Recent, fosta concurentă de la Mireasa s-a afișat cu noul ei iubit, pe nume Cosmin. Aceasta a publicat o imagine, însoțită de mesajul „Lumile se schimbă când ochii se întâlnesc”.

Prin mesajul transmis, Sabina a dat de înțeles că iubește din nou. În ultima perioadă, tânăra a apărut din ce în ce mai fericită pe rețelele de socializare, iar acum oamenii au aflat și motivul. Ea a decis să nu își țină idila departe de ochii curioșilor.

Relația dintre Sabina și Andrei Perneș a fost una marcată de controverse. Cei doi au ajuns să divorțeze, iar tânărul și-a refăcut viața cu o altă femeie, Ancuța. Totuși, la scurt timp după moartea lui, fosta soție a dezvăluit că formau un cuplu, pe ascuns, înainte de accident.

„Dacă exista Ancuța, nu era cu mine înainte să moară. Eu nu am să accept așa ceva niciodată!!! Dacă Ancuța exista, de ce eu eram prezentă?”, a scris Sabrina, pe TikTok.

