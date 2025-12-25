Acasă » Știri » Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige bani azi

Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige bani azi

De: Denisa Iordache 25/12/2025 | 11:21
Leana și Costel din „Vacanța mare” erau personaje nelipsite de pe micile ecrane ale românilor, în anii 2000. Serialul de succes a adus zâmbete pe buzele telespectatorilor și a reușit să urce în topul preferințelor acestora. Printre actorii cei mai iubiți s-a numărat și George Robu, cel care juca rolul cârciumarului Romică. Din ce își câștigă el astăzi banii? Toate detaliile în articol. 

George Robu este în continuare amintit de public alături de colegii săi din „Vacanța mare”. Odată cu terminarea serialului nu s-a terminat și drumul lui însă, asta pentru că actorul și-a continuat meseria și a apărut în producții precum „Modigliani”, „Ryna”, „Pup-o, mă”.  

Cum își câștigă banii astăzi unul dintre cei mai iubiți actori din „Vacanța mare”

Totuși, cel mai nou rol a surprins publicul. George Robu îl joacă pe nimeni altul decât… Moș Crăciun! Cârciumarul Romică a fost văzut într-un Târg de Crăciun din Voluntari, acolo unde le bucură sărbătorile copiilor cu mesaje personalizate. Mai mult, el are și un site pe care primește mesaje. 

„Îți mai aduci aminte când erai copil? Acum ești părinte. Nu lăsa să se piardă bucuria Crăciunului. Așa cum așteptai tu când erai mic, tot așa așteaptă și copilul tău acum. Și, ca să nu mai avem accidente, spiridușii mei mi-au făcut site. Bucuria Crăciunului va continua veac de veac. Fă-i o bucurie copilului tău, așa cum te bucurai tu când mă așteptai prin troiene, prin zăpezi, prin geruri”, a scris actorul pe site.

George Robu, „Cărciumarul Romică”

Nu este prima dată însă când George Robu este văzut sub acest rol. În anul 2022, el a apărut într-o ediție specială a emisiunii Stand-Up Revolution tot în rol de Moș Crăciun și a avut un moment de roast. 

