Cine este Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 16. A plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro

Sezonul 16 al emisiunii Master Chef a ajuns la final. Marele câștigător a plecat acasă cu trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro, dar și cu un stagiu la restaurantul cu stea Michelin (din Italia) al lui Chef Richard Abou Zaki. Cine este Luca Francesco Zvaleni și cum și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie?

După probele intense din semifinală, cei patru finaliști Chefi la cuțite au ajuns în momentul decisiv al serii. Ștefana Mercori, Bogdan Panait, Luca Zvaleni și Alexandru Helju s-au luptat cu toate ”armele” pentru a pune mâna pe trofelul emisiunii și pe cecul în valoare de 30.000 de euro.

Cine este Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 16

După ce au ales concurenții care au făcut parte din echipele lor, cei 4 finaliști au avut de preparat „Starter la liber”, „Main la liber” și „Desert la liber”. Ștefana Mercori i-a ales pe Ioan Bârgu, Iuliana Munteanu și pe Ana Solonari. Luca Zvaleni i-a ales pe Sorina Jumuga, Sergiu Deac și pe Alexandru Dima. Alexandru Helju i-a ales pe Darius Ticmenov, Diana Andreescu și pe Lorin Schebor. Bogdan Panaite i-a ales pe Maria Arșenica Cocean, Andrei Mihăilescu și pe Mirela Chirulescu.

După câteva ore petrecute în bucătăria Chefi la cuțite, emoții și nervi întinși la maximum, farfuriile finaliștilor au ajuns în fața juraților și a degustatorilor, cei care au dat verdictul final.

În ziua de Ajun, Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richar Abou Zaki, a fost desemnat marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite. Echipa câștigătoare i-a impresionat pe jurați cu preparate selecte și gusturi rafinate:

Starter – langustină Côte d’Azur, păstăi verzi, mazăre verde, bisque de langustină, cremă de spanac, iaurt și ulei de busuioc.

– langustină Côte d’Azur, păstăi verzi, mazăre verde, bisque de langustină, cremă de spanac, iaurt și ulei de busuioc. Main course – miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, crunch de ierburi aromatice fripte, sos de carne, tartelette cu brânză, ciuperci, miel și spumă din sos bernaise.

– miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, crunch de ierburi aromatice fripte, sos de carne, tartelette cu brânză, ciuperci, miel și spumă din sos bernaise. Desert – mousse de mango cu inserție de mango, brunoise de mango, jeleu de fructul pasiunii cu semințe de fructul pasiunii, biscuite de cocos, cremă de fructul pasiunii, mentă și zmeură liofilizată.

Finalistul a plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro, trofelul mult râvnit și un stagiu la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki cu o stea Michelin.

„Am fost cel mai fericit de pe pământ în momentul ăla. Am reușit să ajung la obiectivul meu, să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni. Retroscena vin! Abia aștept să fac patru săptămâni cu Chef Richard” a spus și marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

Luca Zvaleni a pășit pentru prima dată într-un restaurant cu stea Michelin la vârsta de 16 ani, atunci când visa să ajungă cel mai bun bucătar. A urmat o școală cu profil gastronomic în Italia, apoi a început să lucreze în bucătăriile unor restaurante de top din Franța. În prezent, câștigătoru Chefi la cuțite locuiește în Monaco și face parte din liga celor mai buni bucătari din lume. Lucrează într-un restaurant cu 3 stele Michelin, iar visul lui cel mare este să lucreze alături de Alain Ducasse, unul dintre cei mai renumiți chefi.

