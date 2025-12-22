Acasă » Știri » Shaormarul care a înnebunit România! Granded a rupt TikTok-ul, a făcut shaorme gigantice şi şi-a tatuat numele rivalului!

De: David Ioan 22/12/2025 | 16:23
Fenomenul Granded a explodat în ultimii ani și a transformat un tânăr obișnuit din industria fast food într-un personaj urmărit de sute de mii de oameni. Cristian Adrian Partenie, cunoscut pe internet drept Granded, a devenit viral cu shaorme uriașe, preparate într-un stil energic, teatral și imposibil de ignorat.

Numele său a ajuns sinonim cu „cea mai mare shaorma”, cu provocări culinare spectaculoase și cu un tip de divertisment care combină umorul cu show-ul vizual. Din păcate, Granded a fost concediat recent de la locul său de muncă, insă acest lucru nu îl opreşte din a-şi urma pasiunea, şi este convins că va reveni în „teren” cu forţe proaspete.

Granded, shaormarul care a înnebunit România

Cristian Partenie, originar din Slatina, are 27 de ani și a lucrat ani buni în fast food înainte să devină vedetă online. Pasiunea pentru gătit o moștenește de la tatăl său, bucătar. Primele clipuri cu shaorme gigantice au fost postate fără mari pretenții, însă publicul a reacționat instant. În câteva zile, Granded a devenit viral, iar numele lui a început să circule intens pe TikTok.

Celebra shaorma de 40 de kilograme care l-a făcut faimos pe Granded. Foto: TikTok

Unul dintre momentele care l-au propulsat definitiv a fost shaorma de 40 de kilograme, devenită virală în 2023. Apoi a depășit orice record, pregătind o shaorma de aproximativ 200 de kilograme, pe care a donat-o copiilor.

Gestul a fost intens comentat, iar creatorul a explicat:

„Eu nu fac shaorma mare ca să mă laud, o fac ca să aduc zâmbete și să arăt că se poate”.

Succesul online i-a deschis uși și în televiziune. Granded a apărut la „Chefi la Cuțite”, unde a venit cu preparatul care l-a consacrat. Energia lui, stilul neconvențional și modul în care transformă un produs banal într-un spectacol l-au făcut imediat remarcat.

Popularitatea i-a permis să treacă la nivelul următor: antreprenoriatul. Prima shaormerie Granded a fost deschisă în Craiova, unde cozile au fost uriașe încă din prima zi. A urmat Târgu Jiu, unde inaugurarea a fost o adevărată petrecere: muzică, artificii, șampanie și sute de oameni veniți să-l vadă pe creatorul viral.

Shaormeria Amman a adus în oraș gustul iordanian al shaormei, iar clienții au plecat încântați de preparate și de atmosfera de sărbătoare.

Povestea din spatele personajului devenit viral pe TikTok

Povestea lui Cristian începe însă mult mai devreme. La 15–16 ani lucra în Vama Veche, într-o bucătărie, încercând să-și cunoască tatăl. A revenit în Slatina, s-a angajat la un fast food renumit și a învățat meserie. Apoi a simțit că poate mai mult.

Cristian Adrian Partenie, cunoscut pe internet drept Granded. Foto: Instagram

„Am plecat de la localul numărul 1 și am ajuns numărul 1”, spunea acesta la începutul drumului în lumea culinară.

Primul său TikTok a strâns 1,4 milioane de vizualizări, iar de atunci fiecare clip a rupt internetul. Shaorma de 40 de kilograme a stârnit controverse, unii acuzându-l de risipă. A doua zi, Granded a publicat imagini cu familia nevoiașă căreia i-a donat preparatul.

„Dacă Dumnezeu m-a ajutat, să ajut și eu”, afirmă acesta.

„Beef-urile” din domeniul culinar şi planurile de viitor

În paralel cu ascensiunea, a apărut și tensiunea. După ce a „bubuit” pe TikTok, Granded a intrat într-o relație de tip love and hate cu Dragoș Neacșa, antrepenorul care deţine afacerea culinară „Suta de grame”, cunoscut şi el la rândul său în online pentru opiniile gurmande.

Cei doi își fac frecvent stitch-uri, își aruncă înțepături, iar internetul urmărește duelul cu interes. Mulți cred însă că, în spatele replicilor acide, Granded îl admiră pe Neacșa. Dovadă: în 2023 și-a făcut un tatuaj cu numele acestuia.

Cristian Partenie, cunoscut drept Granded şi-a tatuat numele lui Dragoş Neacşa. Foto: TikTok

Încheind povestea drumului lui Granded de la un simplu angajat la un influencer de succes şi ajungând în prezent, acesta pare să se bucure de o comunitate strânsă care îl apreciază şi îl susţine.

Cristian Partenie continuă să fie omniprezent în mediul online, împărtăşindu-şi cu următorii noile „creaţii” în materie de gătit, povestindu-şi cu naturaleţe episoadele prin care trece în viaţa de zi cu zi şi căutând noi colaboratori pentru a-şi duce „arta” la un alt nivel.

CITEŞTE ŞI: Fostul concurent de la Survivor România care a încasat 60.000 de euro pentru participarea la emisiune, dar e nemulțumit: „Am suferit mult rău de tot!”

Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat

