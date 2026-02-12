Acasă » Știri » Mihai Rotaru, operat de urgență! Patronul Universității Craiova a suferit un accident la schi

Mihai Rotaru, operat de urgență! Patronul Universității Craiova a suferit un accident la schi

De: Simona Tudorache 12/02/2026 | 13:02
Mihai Rotaru, operat de urgență! Patronul Universității Craiova a suferit un accident la schi

Vacanța lui Mihai Rotaru cu familia s-a transformat într-un coșmar. Președintele Universității Craiova a ales să meargă cu cei dragi într-o stațiune montană din Franța pentru o sesiune de schi. Filmul de poveste s-a transformat rapid într-un unul de coșmar.

Mihai Rotaru a căzut pe pârtie și a avut nevoie de îngrijirea medicilor, deoarece avea dureri cumplite. El a suferit multiple fracturi la coaste şi la claviculă. Acum, după ce a revenit urgent în țară, se pregătește pentru operație, care va fi la spitalul Municipal. Intervenția chirurgicală va avea loc mâine, 13 februarie.

Cu ce problemă de sănătate s-a mai confruntat Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a mai trecut printr-o cumpănă și în timpul pandemiei. Atunci, se lupta cu Covidul și a stat 18 zile la Terapie Intensivă. El susține că de atunci vede altfel viața.

„După ce-am avut Covid, am încercat să schiez pe pârtia Lupului, în Poiană, și n-am putut să fac o coborâre. A trebuit să mă ducă prietenii la hotel pentru că nu mai puteam. După ce-am trecut prin acel moment critic, chiar am ieșit mai bine. Sunt mult mai atent cu viața mea, cu cei din jur! Te trezește puțin… D-asta mi-am propus să schiez 45 de zile pe an”, spunea el.

Acum pare că această pasiune îl costă foarte mult. Prăbușirea de la schi îl încearcă din plin.

De ce îl acuză fotbaliștii pe Mihai Rotaru

Mihai Rotaru este principalul finanțator al clubului Universitatea Craiova, pe care l-a preluat în 2013. Rotaru e hotărât să obțină în acest sezon primul titlu în Superliga României. Cu toate astea, mulți dintre cei care ajung la clubul pe care îl gestionează susțin că se implică mult prea mult, că e patron, antrenor și bucătar, că e un fel de Gigi Becali, dar din Bănie.

„N-am înțeles nimic (n.r. la Craiova). Omul era și antrenor, și patron, și secretar, și impresar, și bucătar. Deci controla tot! Incredibil.
(n.r. Mai mult decât Gigi) Gigi are oamenii lui acolo și oamenii lui Gigi nu spun de fiecare dată tot ce se întâmplă acolo. Mai apără echipa, să nu facă rău echipei. Dar la Rotaru tot se spune”, a declarat Giedrius Arlauskis, fost jucător la Craiova.

Citește și: Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile

Citeșe și: Lobonț dezvăluie cum a fost să joace cu Ronaldinho: „Un om normal, nu sosia! Cu siguranță se va întoarce în România”

