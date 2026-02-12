Acasă » Știri » Sport » Ce se întâmplă cu medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: „Investigăm problema exactă”

De: Andreea Stăncescu 12/02/2026 | 10:49
Medaliile sportivior s-au crăpat / Sursa foto: Profimedia

Medaliile acordate la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo au ajuns în centrul unui scandal neașteptat, după ce mai mulți sportivi au descoperit că acestea se deteriorează extrem de ușor. Organizatorii competiției au anunțat că vor demara o anchetă pentru a stabili motivele pentru care unele medalii s-au crăpat sau s-au rupt la scurt timp după festivitățile de premiere.

Departe de a fi simboluri solide ale performanței, medaliile s-au dovedit surprinzător de fragile. Primele semnale de alarmă au venit chiar din partea campionilor, care au observat defecte imediat după ce le-au primit. Unele s-au ciobit, altele s-au desprins de panglică sau chiar s-au rupt în bucăți după ce au căzut accidental pe podea sau în zăpadă.

„E grea și… stricată. Săream de bucurie, apoi pur și simplu a căzut. Sunt sigură că cineva o va repara. Nu e stricată prea tare, doar puțin. Nu săriți cu ele la gât!”, a transmis Breezy Johnson, campioana la schiat.

Medaliile de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 se strică

În fața acestor situații, oficialii italieni au recunoscut problema și au promis că vor analiza cu atenție întregul proces de producție. Reprezentanții comitetului de organizare au transmis că prioritatea lor este ca fiecare sportiv să primească o medalie de calitate, care să reziste în timp și să fie pe măsura efortului depus.

„Suntem pe deplin conștienți de situație; am văzut cu toții fotografiile. Investigăm problema exactă. Vom acorda o atenție deosebită medaliilor pentru a ne asigura că totul este perfect, deoarece acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pentru sportivi”, a precizat Andrea Francisi, directorul de operațiuni al Jocurilor Olimpice.

Sursa foto: Instagram – Elizabeth Lemley

Din ce materiale sunt confecționate medaliile

Fragilitatea medaliilor a readus în discuție și materialele din care sunt realizate. Deși în trecut medaliile de aur erau confecționate integral din metal prețios, regulile actuale prevăd alte standarde.

În prezent, medaliile de aur sunt realizate din argint de înaltă puritate, acoperit cu un strat subțire de aur, cele de argint au aceeași bază, iar cele de bronz sunt fabricate din cupru. Specialiștii iau în calcul faptul că fie aliajul folosit, fie procesul de fabricație ar putea fi responsabil pentru aceste defecte neobișnuite, urmând ca investigația să clarifice exact unde a apărut problema.

