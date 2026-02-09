Superstarul schiului liber Eileen Gu este cea mai bogată dintre sportivii care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina la numai 22 de ani. Chinezoaica face senzație la ediția de anul acesta și, pe lângă sport, s-a făcut remarcată și în modelling.

Gu, născută în Statele Unite, dar care reprezintă China, de unde este mama ei, Yan, care a crescut-o, studiază la Stanford în anii non-olimpici. De asemenea, este triplă medaliată la Jocurile Olimpice, cu medalii de aur la probele de big air și halfpipe și o medalie de argint la slopestyle.

Succesul lui Gu la Jocurile Olimpice de la Beijing a transformat-o într-una dintre cele mai recunoscute sportive din China, unde nu poate merge nicăieri fără să fie asaltată de public, scrie USA Today.

Ea a devenit cea mai de succes schioare la proba de schi liber din acest an, cu 20 de victorii în circuitul Cupei Mondiale. De asemenea, a câștigat la evenimentul inaugural Snow League din China, în decembrie.

Eileen Gu face zeci de milioane de dolari pe an

Potrivit Sportico, Gu este cea mai bine plătită sportivă de la Jocurile Olimpice de iarnă și a câștigat 23 de milioane de dolari în 2025, plasându-se pe locul patru în lista câștigurilor femeilor din sport. Primele trei sunt jucătoare de tenis.

în ciuda medaliilor și victoriilor, purtătoarea torței olimpice din 2026 a câștigat 100.000 de dolari din schi anul trecut – 23 de milioane de dolari au provenit din sponsorizările sale profitabile în afara terenului, depășind orice altă sportivă, cu excepția tenismenei americane Coco Gauff.

Gu este model IMG și a defilat pe podium pentru branduri precum Victoria’s Secret și Louis Vuitton. Faptul că majoritatea câștigurilor sale provin din sponsorizări în afara terenului nu este surprinzător, deoarece este normal în majoritatea sporturilor feminine, expunerea a crescut într-un ritm mai rapid decât salariile.

Gu are contracte de sponsorizare pe termen lung, care acoperă moda și luxul, cu mărci occidentale, precum Porsche, Red Bull și producătorul elvețian de ceasuri IWC Schaffhausen, și chinezești, inclusiv Anta Sports, jachete Bosideng, Mengniu Dairy și, cel mai recent, TCL electronics.

