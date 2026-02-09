Acasă » Știri » Știri externe » Cine e Eileen Gu, cea mai bogată sportivă de la Jocurile Olimpice 2026. A câștigat 23 de milioane de dolari într-un singur an

Cine e Eileen Gu, cea mai bogată sportivă de la Jocurile Olimpice 2026. A câștigat 23 de milioane de dolari într-un singur an

De: Daniel Matei 09/02/2026 | 13:42
Cine e Eileen Gu, cea mai bogată sportivă de la Jocurile Olimpice 2026. A câștigat 23 de milioane de dolari într-un singur an
Sursa foto: Profimedia

Superstarul schiului liber Eileen Gu este cea mai bogată dintre sportivii care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina la numai 22 de ani. Chinezoaica face senzație la ediția de anul acesta și, pe lângă sport, s-a făcut remarcată și în modelling.

Gu, născută în Statele Unite, dar care reprezintă China, de unde este mama ei, Yan, care a crescut-o, studiază la Stanford în anii non-olimpici. De asemenea, este triplă medaliată la Jocurile Olimpice, cu medalii de aur la probele de big air și halfpipe și o medalie de argint la slopestyle.

Succesul lui Gu la Jocurile Olimpice de la Beijing a transformat-o într-una dintre cele mai recunoscute sportive din China, unde nu poate merge nicăieri fără să fie asaltată de public, scrie USA Today.

Ea a devenit cea mai de succes schioare la proba de schi liber din acest an, cu 20 de victorii în circuitul Cupei Mondiale. De asemenea, a câștigat la evenimentul inaugural Snow League din China, în decembrie.

Eileen Gu face zeci de milioane de dolari pe an

Potrivit Sportico, Gu este cea mai bine plătită sportivă de la Jocurile Olimpice de iarnă și a câștigat 23 de milioane de dolari în 2025, plasându-se pe locul patru în lista câștigurilor femeilor din sport. Primele trei sunt jucătoare de tenis.

în ciuda medaliilor și victoriilor, purtătoarea torței olimpice din 2026 a câștigat 100.000 de dolari din schi anul trecut – 23 de milioane de dolari au provenit din sponsorizările sale profitabile în afara terenului, depășind orice altă sportivă, cu excepția tenismenei americane Coco Gauff.

Gu este model IMG și a defilat pe podium pentru branduri precum Victoria’s Secret și Louis Vuitton. Faptul că majoritatea câștigurilor sale provin din sponsorizări în afara terenului nu este surprinzător, deoarece este normal în majoritatea sporturilor feminine, expunerea a crescut într-un ritm mai rapid decât salariile.

Gu are contracte de sponsorizare pe termen lung, care acoperă moda și luxul, cu mărci occidentale, precum Porsche, Red Bull și producătorul elvețian de ceasuri IWC Schaffhausen, și chinezești, inclusiv Anta Sports, jachete Bosideng, Mengniu Dairy și, cel mai recent, TCL electronics.

CITEȘTE ȘI:

Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!

Bill Gates rupe tăcerea după ce numele lui a apărut în dosarul Epstein. „Regret fiecare minut pe care l-am petrecut cu el”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea. Cât încasa ”Briliantul” lunar, de fapt
Știri
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea. Cât încasa ”Briliantul” lunar, de fapt
Messi, unul dintre noi. După ce am văzut interviul lui, îl așteptăm să revină acasă, la noi, în București
Sport
Messi, unul dintre noi. După ce am văzut interviul lui, îl așteptăm să revină acasă, la noi, în…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat
Digi24
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia...
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor.ro
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre ...
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew
Vezi toate știrile
×