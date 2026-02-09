BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”

Este luni, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
– Felicitări, doamnă! Sunteţi însărcinată în 15 săptămâni.
– Sigur 15 şi nu 10?
– Fară niciun dubiu.
– Vai de mine!
– Ce s-a întâmplat?!
– M-am măritat cu cine nu trebuia.
La interviu
Un tip merge la interviu pentru un post de paznic de noapte la un muzeu. Directorul, foarte serios, îl întreabă:
— Aveți experiență în domeniu?
— Desigur! Am fost paznic la o fabrică de mobilă.
— Și de ce ați plecat?
— Pentru că au dat faliment… dar nu din vina mea!
Directorul ridică o sprânceană:
— Cum adică nu din vina dumneavoastră?
— Păi… într-o noapte am auzit zgomote suspecte. Am zis să nu risc și am plecat acasă. A doua zi dispăruseră toate dulapurile.
Directorul oftează:
— Bine… Spuneți-mi, dacă vedeți un hoț intrând în muzeu, ce faceți?
— Îl salut politicos.
— Îl salutați?!
— Sigur! Poate e un vizitator care a venit mai devreme.
Directorul începe să-și piardă răbdarea:
— Și dacă începe să fure tablouri?
— Atunci îi spun că fotografiatul cu blitzul e interzis.
Directorul, complet nedumerit:
— Domnule, dar dacă hoțul fuge?
— Fug și eu.
— După el?
— Nu, domnule! În direcția opusă. Nu vreau să încurc ancheta.
Directorul îl privește lung și spune:
— Știți ce? Sunteți angajat.
— Serios? De ce?
— Pentru că exact așa au procedat și ceilalți paznici de până acum.
La restaurantul de lux
Un bărbat intră într-un restaurant foarte elegant, unde totul e scump și sofisticat. Chelnerul vine imediat:
— Bună seara, domnule. Ce doriți să comandați?
— Ce aveți mai ieftin?
— Aer condiționat… este gratuit.
Omul se uită în meniu, vede prețuri uriașe și spune:
— Bine, aduceți-mi o supă.
Chelnerul aduce o farfurie minusculă, cu o lingură de supă în mijloc.
— Poftă bună!
Clientul gustă, apoi întreabă:
— Scuzați-mă, dar unde e restul supei?
— În bucătărie, domnule. Aici servim porții artistice.
După ce termină, omul cere nota.
— 120 de lei.
— 120 de lei pentru o lingură de supă?!
— Nu, domnule. Supa a fost 20 de lei. Restul e experiența.
Omul oftează, plătește și spune:
— Atunci vreau să plec fără să plătesc experiența.
Chelnerul zâmbește calm:
— Nu se poate, domnule. Ați consumat-o deja.
Bărbatul pleacă bombănind, dar revine după cinci minute.
— Am uitat ceva? întreabă chelnerul.
— Da. Vreau să comand încă o supă.
— Excelent!
Chelnerul aduce din nou farfuria minusculă. Omul o privește atent și spune:
— Perfect. Acum aduceți-mi și lingura.
— Dar v-am adus lingura!
— Nu, domnule. Asta e experiența. Lingura o vreau separat.
