Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani

Este doliu în lumea muzicii populare! O cunoscută cântăreața s-a stins din viață. Aceasta a decedat la vârsta de numai 53 de ani. Anunțul public al decesului a fost făcut chiar de către fiica artistei. Apropiații și fanii sunt sfâșiați de durere.

Mihaela Cojocaru, o cunoscută cântăreața de muzică populară din zona Olteniei, s-a stins din viață la vârsta de doar 53 de ani. Fiica artistei a făcut anunțul trist chiar pe pagina de Facebook a mamei sale. Pentru moment nu se cunoaște cauza decesului.

„Cu durere în suflet vă anunț că mama mea Mihaela Cojocaru a trecut în neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, a fost mesajul scris de fiica artistei, în mediul online.

Mihaela Cojocaru s-as tins din viață

În urma anunțului trist al decesului, mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online. Fanilor nu le-a venit să creadă când au auzit de tragedie.

„Nu cred așa ceva”; „Condoleanțe, puiule. Dumnezeu să o odihnească în pace”; Doamneeeee, nu pot să cred! Ce s-a întâmplat? Dumnezeu să o odihnească în pace. Condoleanțe și multă putere vouă!”; „A fost un om minunat pentru toți cei care au cunoscut-o. O mare pierdere! Dumnezeu să o odihnească în pace și liniște!”; „ Doamne ferește… Cum așa ceva? Nu pot să cred! Am cunoscut-o personal pe doamna Mihaela, acum 5 ani! Dumnezeu să o odihnească în pace”, sunt câteva din comentariile din mediul online.

Mihaela Cojocaru a fost o interpretă dedicată valorilor autentice ale folclorului românesc. Artista a contribuit la păstrarea și promovarea tradițiilor muzicale, în special a celor specifice zonei Olteniei.

Născută în 1973, Mihaela Cojocaru a fost o voce apreciată a folclorului românesc, cunoscută mai ales pentru repertoriul său inspirat din zona Olteniei. De-a lungul carierei, cântăreața a urcat pe numeroase scene, a participat la festivaluri și spectacole dedicate muzicii populare și a fost prezentă la evenimente unde tradiția era promovată.

Repertoriul Mihaelei Cojocaru a inclus doine, balade, cântece de joc și piese de suflet. Dintre acestea, cele mai cunoscute melodii sunt: „Viață, ce frumoasă ești”, „Mă vorbesc dușmancele”, „Vin acasă, nu mai e muma”, „Spun dușmanii că iubesc”.

