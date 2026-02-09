Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea. Cât încasa ”Briliantul” lunar, de fapt

Impresarul român Giovanni Becali a oferit detalii noi despre perioada în care Adrian Mutu evolua la Chelsea, dezvăluind ce salariu încasa atacantul român imediat după transferul său din 2003.

Mutu semna atunci cu clubul londonez, după un sezon excelent la Parma, iar mutarea sa în Premier League a reprezentat unul dintre cele mai importante transferuri ale unui fotbalist român.

Cât încasa “Briliantul” Adrian Mutu când juca la Chelsea

Potrivit impresarului, contractul lui Adrian Mutu cu Chelsea era unul extrem de avantajos din punct de vedere financiar. Giovanni Becali a explicat că jucătorul avea un salariu anual de trei milioane de lire sterline, iar înțelegerea se întindea pe o perioadă de cinci ani.

„Mutu a avut salariu de trei milioane de lire pe an la Chelsea, contract pe cinci ani. Da, care se puteau mări, cu prime, în ultimii doi ani poate reînnoiau”, declară Giovanni Becali.

În primul sezon petrecut pe Stamford Bridge, 2003-2004, Adrian Mutu a înscris zece goluri în 36 de meciuri disputate în toate competițiile, sub comanda antrenorului Claudio Ranieri. Evoluțiile sale au fost apreciate, însă situația s-a schimbat radical odată cu venirea lui José Mourinho.

În sezonul următor însă, Mutu a bifat doar două apariții, relația tensionată cu noul technician, și problemele personale culminând cu suspendarea sa pentru șapte luni, după un test antidoping pozitiv.

Giovanni Becali, dezvăluiri din “perioada de glorie” a lui Mutu

Întrebat dacă Adrian Mutu ar fi putut ajunge cel mai bun fotbalist al lumii, Giovanni Becali a oferit o perspectivă surprinzătoare asupra potențialului atacantului. Impresarul consideră că Mutu avea calitățile necesare pentru a câștiga Balonul de Aur, dacă traseul său profesional ar fi fost diferit.

„Cel mai bun din lume nu, dar Balonul de Aur putea să îl ia. Eu, când m-am dus la Moratti, după ce am semnat actele, mi-a zis „Giovanni, e așa cum zic scouterii?”. I-am spus „President, cu ăsta câștigăm Balonul de Aur”. Avea calitățile necesare.”

De asemenea, impresarul a explicat că, în opinia sa, cariera lui Mutu ar fi putut lua o turnură complet diferită dacă Inter Milano ar fi decis să-l păstreze în loc să-l trimită la Verona.

„Dacă se întorcea la Inter și nu mergea la Verona… Dacă Inter erau puțin mai atenți. Dar au zis „E un copil de 20 de ani, nu o să îl dea Verona niciodată”. Dacă se întorcea la Inter, juca titular. Ronaldo era accidentat, Vieri era… Recoba era acolo, era ca un băiat al lui Moratti, îi reînnoia contractul în fiecare an. Cred că Mutu devenea idolul lui Moratti. La 20 de ani juca titular, la 21 de ani putea să devină campion cu Inter. Atunci nu mai dădea Chelsea 25 de milioane, dădea vreo 40”, a adăugat Giovanni Becali.

