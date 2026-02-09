Orange a făcut anunțul pentru clienți: „Mai au doar o lună”

Abonaţii fostului Telekom România, integrați în rețeaua Orange începând cu anul 2023, mai au la dispoziție aproximativ o lună pentru a trece la infrastructura tehnică utilizată de operatorul francez.

Procesul presupune, în numeroase cazuri, intervenții complexe la domiciliu, inclusiv instalarea unor noi cabluri și echipamente.

Orange a făcut anunțul pentru clienți

Conform unor surse din industrie, clienții care nu vor efectua trecerea în perioada imediat următoare vor fi obligați să o facă, întrucât Orange va renunța definitiv la tehnologia moștenită de la Telekom în primăvară. De asemenea, operatorul a preluat aproximativ 930.000 de utilizatori de internet și peste 1,2 milioane de abonați la televiziune prin cablu.

Determinarea prețului final al serviciilor Orange România rămâne o provocare pentru mulți clienți, în condițiile în care documentele contractuale nu indică întotdeauna clar costul total al abonamentului.

Situația nu este singulară pe piața de telecomunicaţii, unde majoritatea operatorilor folosesc sisteme de ofertare cu discounturi, opțiuni și reduceri aplicate diferit în funcție de canalul de vânzare.

Pornind de la un caz concret în care un client a primit cinci prețuri diferite pentru aceeași ofertă, comunicate de cinci reprezentanți Orange prin telefon, aplicație și în magazin, compania a fost întrebată cum poate fi calculat corect costul final.

Reprezentanții operatorului au transmis că sunt conștienți de dificultățile întâmpinate de clienți și că vor implementa măsuri pentru simplificarea modului de prezentare a tarifelor.

„Întrucât am fost atenționați și de alți clienți, conștientizăm că este necesară simplificarea prețurilor și căutăm variante mai bune de prezentare a acestei informații esențiale”, au declarat oficialii Orange.

În ceea ce privește documentele transmise în etapa de ofertare, compania precizează că abonații ar trebui să primească prin email contractul, fișa de sinteză, broșura de tarife și servicii, termenii și condițiile, formularul de retragere și procedura de reclamații.

„Prețul serviciilor se regăsește în contract, mai exact în secțiunea ‘1. Obiectul contractului’. Tarifele finale se calculează în baza aplicării discount-urilor și ofertelor incluse în fiecare contract”, a transmis operatorul.

Ce trebuie să facă abonaţii luna aceasta

Totodată, Orange explică și modul în care un client poate refuza oferta dacă datele din documente nu corespund celor comunicate telefonic.

„Clientul primește pe email atât documentele contractuale, cât și un link pentru acceptarea ofertei. Apelul telefonic declanșează ofertarea, însă activarea se face doar după o confirmare explicită. Toți clienții au 14 zile calendaristice la dispoziție pentru a reveni asupra ofertei. În cazul în care nu este accesat link-ul din email-ul menționat și oferit acordul, procesul de contractare este întrerupt.”

În privința responsabilității angajaților din vânzări și relații cu clienții, compania admite că procesul de unificare a sistemelor informatice poate genera erori.

„Colegii noștri din departamentul de vânzări, respectiv relații cu clienții sunt autorizați să găsească oferta potrivită pentru nevoile fiecărui client. Cum am menționat și mai sus, procesul de unificare a sistemelor informatice poate genera erori punctuale în urmărirea istoricului ofertelor. Lucrăm la soluționarea tuturor situațiilor, pe măsură ce ne sunt aduse la cunoștință. Totodată, am implementat măsuri concrete pentru îmbunătățirea fluxurilor de lucru, respectiv am întărit controalele, pentru a evita astfel de probleme pe viitor.”

Mai mult, operatorul confirmă că integrarea completă a infrastructurii Telekom nu este finalizată.

„Fuziunea juridică dintre Orange Romania SA și Orange Communications SA a fost finalizată în 2024. Momentan se lucrează la o ultimă etapă a unificării sistemelor noastre informatice și există posibilitatea să apară erori pe măsură ce se finalizează acest proces. Facem tot posibilul să evităm situațiile neplăcute și le oferim sprijin tuturor clienților care întâmpină probleme.”

În aceeaşi temă, surse din piață afirmă că toți abonații care folosesc încă tehnologia Telekom vor fi obligați să treacă la infrastructura Orange în cel mai scurt timp. Pentru locuințele din blocuri care nu au fost încă racordate la rețeaua Orange, procesul va presupune instalarea unor noi echipamente și cabluri, ceea ce poate genera disconfort.

În acest context, clienții care doresc să rămână în rețea nu au alternative tehnice, întrucât vechea infrastructură va fi dezafectată complet în perioada următoare.

