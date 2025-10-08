Cât costă abonamentele la Digi RCS-RDS, Orange sau Vodafone la finalul anului 2025

DIGI, Orange și Vodafone sunt cei trei mari operatori din România în segmentele de televiziune și internet fix. Cele trei sunt într-o continuă competiție pentru a reuși să ajungă în preferințele românilor, iar prețurile sunt într-o continuă schimbare. Cât te costă un abonament? Află în rândurile de mai jos!

După cum vă spuneam, cele trei sunt în competiție, dar unul dintre ei se detașează de ceilalți. Este vorba despre DIGI, liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă, servicii de distribuție TV și telefonie fixă. DIGI deține o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile și cea mai mare acoperire la nivel național.

Cât costă abonamentele la Digi RCS-RDS, Orange sau Vodafone

Ei bine, toate trei companiile sunt orientate către clienții lor și aduc adesea pe piață oferte de nerefuzat.

Cât costă abonamentele

DIGI

Abonamentul de televiziune Digital SkyShowtime ce costă 38.64 lei / lună. Clienții au acces la sute de canale Tv, zeci de canale HD, canalele de televiziune SkyShowtime 1 și SkyShowtime 2, dar și platforma de streaming video SkyShowtime. De asemenea, primul echipament digital este gratuit.

Abonamentul de internet fix FiberLink 1000 ce costă 40.67 lei / lună. Clienții se bucură de viteze maxime în download de 940 Mbps, în upload de 450 Mbps, primul router gratuit şi 50 GB în DIGI Storage.

Totalul este de 79.31 lei/lună.

Orange

Pachetul Orange Premiere costă 79.5 lei / lună. Clienții care optează pentru acest pachet vor avea acces la 175 de canale TV, 103 de canale HD, primele două receivere / CAM CI+ incluse, cât şi internet fix cu viteze maxime în download de 2100 Mbps, în upload de 1000 Mbps, internet box Wi-Fi cu port de 2.5 Gbps inclus, abonamentul Netflix standard inclus, abonamentul HBO Max Basic inclus. Mai mult, ei vor beneficia de 3 luni cadou de YouTube Premium şi un televizor Samsung de 80 cm la 29 euro.

Totalul este de 79.5 lei/ lună.

Vodafone

În primele 12 luni, pachetul All Inclusive costă 15.20 euro și 16.70 euro în ultimele 12 luni de abonament. Clienții care aleg acest pachet au parte de 197 de canale TV, dintre care 10 canale sportive, primul Card CI inclus, internet fix cu viteze maxime în download de 940 Mbps, în upload de 50 Mbps, modem Wi-Fi Box inclus şi abonamentul HBO Max Standard inclus.

Totalul este de 82.75 lei/ lună.

CITEȘTE ȘI:

Digi România a făcut anunțul momentului. Prețul abonamentului TV devine 30 lei

Schimbarea COLOSALĂ pe care toți operatorii telecom din România o vor face începând cu 7 iulie 2025